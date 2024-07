Met overtuigende voorsprong claimde Max Verstappen de pole-position voor de Grand Prix van Oostenrijk. Zijn pole bleef echter enige tijd onzeker door een onderzoek van de stewards. Men onderzocht of de Red Bull-coureur niet te langzaam uit de pitstraat was gereden. In artikel 33.4 van het F1 sportief reglement staat namelijk geschreven dat “geen enkele auto onnodig langzaam, roekeloos of anderszins mag rijden waarmee potentieel andere rijders of personen in gevaar kunnen komen”.

Vorig jaar kwam het veelvuldig voor dat rijders zeer langzaam reden tijdens hun opwarmronde om een gaatje te vinden. De FIA en de coureurs spraken vervolgens informeel af dat het beter was om in de pitstraat langzaam te rijden of zelfs stil te gaan staan, in plaats van op het circuit waarbij snellere auto’s gehinderd zouden kunnen worden. Verstappen reed echter nog steeds langzaam nadat hij de streep van de pitstraatuitgang was gepasseerd. De stewards oordeelden echter dat “dit type incident onder andere omstandigheden andere rijders zou kunnen verhinderen om aan het einde van de sessie een rondetijd neer te zetten. Daarom bevelen de stewards aan om te overwegen een maximumtijd in te stellen tijdens de kwalificatie”.

Na het beoordelen van de onboardbeelden en de tijden, besloten de stewards om geen straf uit te delen. "Hoewel auto #1 de pits langzaam uit reed en een gat van ongeveer 14 seconden naar de auto voor hem liet vallen, hebben de stewards besloten dat er in dit geval geen andere auto gehinderd is in hun poging om een rondetijd neer te zetten. Bovendien is opgemerkt dat andere auto’s vergelijkbare gaten lieten vallen op het circuit op datzelfde moment.”

Boete voor Mercedes

Mercedes kreeg wel een straf voor de unsafe release van Lewis Hamilton, die een krik omver reed bij het uitkomen van de pitbox. Het merk met de ster moet een boete van 5.000,- euro betalen.