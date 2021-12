Verstappen: "We zijn nog lerende, maar lange runs zijn wel goed"

Het Formule 1-seizoen 2021 wordt beslist op het Yas Marina Island, waar Max Verstappen en Lewis Hamilton met hetzelfde aantal punten beginnen aan de finale. Het maakt de belangen immens en legt op iedere sessie meer druk dan normaal. Zo ligt ook de zoektocht naar een geschikte afstelling in de vrijdagse trainingen onder een vergrootglas. Verstappen leek die zoektocht met een goede basis te beginnen en schoot in de eerste training voortvarend uit de startblokken, maar onder het kunstlicht verliep niet alles naar wens. Zo moest Verstappen genoegen nemen met de vierde stek.

"We zijn nog steeds lerende en proberen een aantal dingen beter te begrijpen", liet de huidige WK-leider (op basis van het aantal overwinningen) meteen na afloop van de tweede training weten. "De korte runs verliepen niet volgens plan, daarin kwamen we nog wat snelheid tekort. Maar de lange runs waren veel competitiever en dat is natuurlijk ook belangrijk richting de race." Verstappen leek in die lange runs zelfs iets sneller dan Mercedes, al neemt dat niet weg dat Red Bull voor de zaterdag nog altijd werk aan de winkel heeft.

De vrijdagse trainingen markeerden ook meteen de eerste kennismaking met het aangepaste circuit op het Yas Marina Island. De omloop is op drie punten behoorlijk aangepast, waardoor de rondetijden in de tweede vrije training maar liefst dertien seconden lager - en dus sneller - bleken dan een jaar geleden. "Die aanpassingen maken dit circuit wel iets fijner om op te rijden, in zijn algemeenheid zijn snellere bochten natuurlijk leuker voor een coureur dan langzame bochten", vervolgt Verstappen. "De laatste sector was erg krap en ook nog eens off camber. Off camber is die sector nog steeds, maar de radius van de bochten is nu wel iets groter, dus ik vind de veranderingen best positief."