Verstappen begint sterk aan F1-finale met toptijd in eerste training

Op het Yas Marina Island maakt de Formule 1-wereld zich op voor een bloedstollende finale. Voor het eerst sinds 1974 beginnen twee titelkandidaten met exact hetzelfde aantal punten aan de slotrace van het seizoen. Het maakt de situatie vrij overzichtelijk: wie het in Abu Dhabi beter voor elkaar krijgt - aannemende dat een crash uitblijft - kroont zich tot kampioen. Het zorgt voor druk, ook al om de ideale afstelling zo snel mogelijk te vinden. Doordat de kwalificatie en de race in andere omstandigheden plaatsvinden, was de eerste training daar nog niet helemaal representatief voor, al neemt dat niet weg dat er meteen veel animo was om data te verzamelen.

Verstappen worstelt met stuur, maar opent zeer sterk

Verrassend is dat niet, het hangt nauw samen met de significante aanpassingen die er aan het Yas Marina Circuit zijn gedaan. De omloop is op drie punten aangepast en aanmerkelijk sneller geworden. Het betekent dat informatie van de voorbije jaren slechts een beperkte relevantie heeft en dat het meteen druk was aan het eind van de pitstraat. Lewis Hamilton zette met 1.27.148 op softs een eerste richttijd op de klokken, al was die eer eigenlijk weggelegd voor Valtteri Bottas, ware het niet dat track limits de Fin de das om deden. Die track limits zijn overigens op het hele circuit vastgesteld op de witte lijn, hetgeen bijzonder veel geschrapte tijden heeft opgeleverd.

Max Verstappen klaagde aan het begin van de training juist over een heel ander euvel. Zijn stuur stond naar eigen zeggen ietwat uit het lood, al wist de Red Bull-rijder desondanks sterk te openen. Op de rode band snoepte hij met zijn eerste poging al zes tienden van Hamiltons tijd af en nadat Fernando Alonso kortstondig de koppositie wist te pakken, versnelde Verstappen naar 1.25.602. Het moet gezegd dat die ronde inclusief een fijne slipstream was in de tweede sector, het powergedeelte waar Mercedes naar verwachting zou heersen. Van die verwachting was op vrijdag echter nog weinig te zien. Sterker nog: het bleek juist het gedeelte te zijn waarin Verstappen zijn tijdwinst kon pakken.

Zo pakte de WK-leider tijdens de derde run op softs zijn marge wederom in de middensector. De Nederlander bracht een 1.25.300 op de klokken, waarna Hamilton er in de eerste sector onder zat maar op de streep ruim tweeënhalve tienden tekortkwam. Het valt deels te verklaren doordat de regerend wereldkampioen met een oudere power unit op pad was gestuurd, maar geeft ook aan dat Red Bull zeer goed uit de startblokken is gekomen. Het gaf de formatie uit Milton Keynes meteen vertrouwen, des te meer omdat Verstappen aangaf dat er nog meer in het vat zou zitten. "Zet het stuur alstublieft recht voor een volgende run, want dit is erg vervelend om mee te rijden."

Verstappen versnelt, rondetijd Hamilton geschrapt

Na enige tijd in de pitbox bleken dat allerminst loze woorden te zijn. Zo versnelde Verstappen bij nog maar een nieuwe run op softs - de bandencompound die overigens zeer in trek was tijdens de eerste training - naar 1.25.009. Het bleek voldoende om Hamilton van het lijf te houden en de training als snelste man af te sluiten. De Brit leek in eerste instantie aan te sluiten op slechts 0.033 van een seconde, maar die tijd zou worden doorgestreept wegens het overschrijden van de baanlimieten bij bocht 16. Het maakt dat Hamilton in de uitslag 0.346 seconde moest toegeven op Verstappen en dat hij afzwaaiend teamgenoot Bottas eveneens voor zich moest dulden.

Achter deze gebruikelijke top-drie sloten Sergio Perez - op (slechts) drieënhalve tienden van Verstappen - en de sterk rijdende Yuki Tsunoda keurig aan. Fernando Alonso, Pierre Gasly, het Ferrari-duo en Sebastian Vettel wisten de top-tien op het Yas Marina Circuit te completeren. Esteban Ocon vinden we daar net buiten op een elfde stek, de Fransman worstelde tijdens de eerste training overigens nog even met zijn Alpine toen die in 'vals neutraal' schoot. Kimi Raikkonen, die dit weekend afscheid neemt van de koningsklasse, tekende voor de allereerste spin van het weekend en bezet P13 in de uiteindelijke tijdenlijst.

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi begint vandaag om 14.00 uur Nederlandse tijd. Alle baanactie is dan weer rechtstreeks te volgen in het liveblog van Motorsport.com Nederland.

Uitslag: Eerste vrije training Grand Prix van Abu Dhabi