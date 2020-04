Ricciardo: Verstappen gaf niets om mening van anderen

Bijna drie jaar lang waren Max Verstappen en Daniel Ricciardo teamgenoten bij Red Bull Racing. De Nederlander kwam voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje van 2016 bij het team als vervanger van Daniil Kvyat, die in de voorgaande races geen goede indruk had gemaakt op het team. Meteen na zijn overstap zegevierde Verstappen in Barcelona, maar in Monaco crashte hij gedurende het weekend drie keer. Dat was voor Ricciardo tekenend voor Verstappen, die zich niets aantrok van wat anderen over hem dachten en die altijd, zonder ontzag voor het materiaal, risico’s durfde te nemen.

“Ik denk dat het door zijn leeftijd kwam”, vertelde Ricciardo in de podcast The Howie Games. “Het maakte hem simpelweg niets uit: hij gaf er niets om als hij mensen irriteerde of dat hij risico’s nam. Het was gewoon: ‘Ik ga het circuit op en ik rij er zo hard mee als ik kan.’” Verstappen had volgens Ricciardo aanvankelijk wel wat moeite om de verantwoordelijkheid te nemen die hoort bij een topteam. “Hij begreep de verantwoordelijkheid waarschijnlijk niet, dus hij racete heel vrij en een aantal keer heeft hem dat ook geholpen.”

Toch ziet Ricciardo dit niet als een negatieve eigenschap van Verstappen. Hij vervolgt door de stelling te nemen dat hij zelf ook geprofiteerd heeft van de instelling waarmee de Nederlander racete in hun periode als teamgenoten. “Vanaf de eerste dag dat hij bij het team kwam reed hij de pits uit en ragde hij met de auto over de baan. Hij gaf niet echt om het beschermen van het materiaal, het was eigenlijk alles of niets. Het was cool, want soms probeerde ik daar ook naartoe te werken en soms was ik wat te lief voor de auto. Ik denk wel dat we elkaar door de jaren gepusht hebben en dat was iets goeds.”