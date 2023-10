Max Verstappen niet bestraft en behoudt derde startplek voor GP Mexico

Aan het einde van Q1 werd het behoorlijk druk bij de uitgang van de pitstraat doordat coureurs een gat probeerden te laten vallen naar hun voorganger, zodat zij niet in de problemen zouden komen met een outlap die te langzaam zou zijn. Een van de Formule 1-coureurs die vrij lang stilstond was Max Verstappen. De wedstrijdleiding was niet gecharmeerd van die actie en al snel verscheen in beeld dat het incident zou worden onderzocht. Om 17.00 uur lokale tijd moest de drievoudig kampioen zich bij de stewards melden. Die besloten de kwestie onbestraft te laten, waardoor de Red Bull-coureur zijn derde startplek houdt.

Om te voorkomen dat coureurs erg langzaam over de baan gaan tijdens hun outlap en er aan het einde van de ronde opstoppingen ontstaan waardoor rijders in een snelle ronde mogelijk gehinderd kunnen worden, schrijft de racedirectie tegenwoordig een minimale tijd voor waar de rijders aan zich moeten houden. Maar een direct gevolg hiervan is dat coureurs aan het einde van de pitstraat wachten om naar buiten te gaan, zodat zij niet op het circuit nog een gat te hoeven laten vallen en door het langzame rijden boven de voorgeschreven rondetijd komen.

Zowel aan het einde van Q1 als Q2 was het ontzettend druk aan het einde van de pitstraat. Nagenoeg iedereen wilde op dat moment terug de baan op, maar probeerde tevens een gaatje naar de voorganger te laten vallen. George Russell, Max Verstappen en Fernando Alonso leken wel erg lang stil te staan en werden door de racedirectie genoteerd omdat zij hiermee mogelijk andere coureurs zouden hebben gehinderd aan het einde van de pitstraat.

De wachtruimte bij het FIA-kantoor op het Autodromo Hermanos Rodriguez was overigens drukbezet. Naast Verstappen, Russell en Alonso moesten zich nog verschillende andere coureurs bij de sportcommissarissen melden. Zo hadden Lewis Hamilton en Logan Sargeant te hard gereden ten tijde van een gele vlag die in de eerste sector gezwaaid werd voor een spin van Fernando Alonso. Ook Williams werd op het matje geroepen vanwege een incident in de pits met Yuki Tsunoda. Daarvan zijn de eventuele straffen nog niet bekend.

Video: Verstappen zorgt voor wachtrij bij uitgang van F1-pitlane