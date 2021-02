Verstappen niet bezig met Mercedes-zitje: “Focus me op dit jaar”

Verstappen staat nog tot en met het Formule 1-seizoen 2023 onder contract bij Red Bull Racing, maar de teamleiding bevestigde onlangs dat er een prestatieclausule in de overeenkomst van de Limburger is opgenomen, waardoor de tienvoudig Grand Prix-winnaar het team uit Milton Keynes aan het einde van dit jaar zou kunnen verlaten, wanneer er aan bepaalde voorwaarden niet kan worden voldaan.

Verstappen is naar eigen zeggen helemaal niet bezig met de situatie bij Mercedes. “Aan het einde van het verhaal weet ik niet wat Lewis gaat doen”, zei Verstappen tijdens een online mediasessie, waarbij ook Motorsport.com aanwezig was, op de vraag of hij met een schuin oog de situatie bij Mercedes in de gaten houdt. “Ik focus me gewoon op mezelf en ben volledig gefocust op dit jaar, om te proberen hier een succes van te maken. Het is nog vroeg in het seizoen - we hebben net een shakedown achter de rug - dus ik ben op dit moment niet echt met dat soort dingen bezig.”

Vorig jaar oktober maakte motorleverancier Honda bekend aan het einde van 2021 uit de Formule 1 te stappen. Hierdoor was even onduidelijk met wat voor krachtbronnen de Red Bull-teams na dit jaar verder moesten gaan rijden. Inmiddels is duidelijk dat Red Bull de technologie van Honda overneemt en de ontwikkeling en productie van de motor in eigen beheer voortzet. Deze stap betekent een gigantische investering aan de kant van de energiedrankenfabrikant en kan dan ook gezien worden als een enorm teken van commitment; kosten noch moeite worden gespaard om weer een titelwinnend team te worden.

“Voor mij verandert er helemaal niets”, reageerde Verstappen op de oprichting van Red Bull Powertrains, zoals de motorafdeling van het team gaat heten. “Het is spannend, maar tegelijkertijd ben ik er momenteel niet al te veel mee bezig. We concentreren ons op het nu en het hebben van een goed seizoen dit jaar. De slimme mensen op de achtergrond mogen zich over zaken als de motor ontfermen.” Verstappen vervolgt: “Natuurlijk is het erg belangrijk dat dit is gebeurd en dat hierop een klap is gegeven. Maar dat is het dan ook wel. Ik ben verder erg relaxed en kalm. Ik wil me gewoon op dit jaar richten. Voor mij is dat belangrijker. Maar natuurlijk is het wel prettig dat dit op de achtergrond allemaal is geregeld.”

