Verstappen na masterclass: "Hele weekend op Spa is ongelooflijk geweest"

Max Verstappen gaf op zaterdag al een visitekaartje af door de voltallige concurrentie op grote achterstand te zetten met slechts één run in Q3. Door motorische gridstraffen is er een streep door de zeventiende pole-position uit zijn F1-carrière gegaan, maar het optreden beloofde wel veel goeds voor de race van zondag. Verstappen zou die krachtmeting initieel als vijftiende starten, maar schoof op de grid een plekje op door een motorwissel van Yuki Tsunoda onder parc fermé en kreeg nog een plekje cadeau doordat Pierre Gasly ook vanuit de pitstraat zou vertrekken.

Het maakte Verstappen in de praktijk dertiende, al moest hij wel vanaf P14 starten doordat de plek van Gasly leeg diende te blijven. Dat laatste bleek echter geen enkel probleem. Sterker nog: Verstappen bleef uit de malaise in een rommelige openingsfase, waarin Lewis Hamilton onder meer zichzelf torpedeerde. Verstappen kwam na één ronde als achtste door en lag zeven ronden later al op een podiumplek. Zaterdag zei Verstappen in het vierkantje nog het podium als doel te hebben en 'een beetje geluk' nodig te hebben om te winnen, maar de praktijk bleek compleet anders. Sterker nog: na ruim 11 ronden had hij de leiding overgenomen van Carlos Sainz.

Het heeft de Belgische Grand Prix tot groot machtsvertoon gemaakt. Bij het vallen van de vlag moest teamgenoot Sergio Perez bijna achttien seconden toegeven op P2, de eerste Ferrari eindigde op iets minder dan 27 tellen. "De eerste ronde was best hectisch. Er gebeurde best veel voor mijn neus, maar na die safety car kwam alles wat meer tot rust. Het voelde net alsof de auto op rails liep vandaag. Ik kon de plekken uitzoeken om in te halen en moest vooral op de banden letten. Dat is eigenlijk hoe we naar voren zijn gereden", doet Verstappen het tamelijk makkelijk voor komen.

"Toen we de leiding in handen hadden, ging het vooral om de dingen managen." Gezien het enorme gat is dat met verve gelukt en heeft Verstappen weinig tot niets meer te wensen in de Ardennen. "Dit hele weekend is ongelooflijk geweest... Van een weekend als dit had ik vooraf niet eens durven dromen. Maar goed, als team willen we natuurlijk meer van dit. Daarvoor zullen we keihard blijven werken."

