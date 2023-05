Verstappen looft Perez, maar weet: "Circuits waar ik van houd, komen nog"

Na vier wedstrijden in het Formule 1-seizoen zitten er zes punten tussen de Red Bull-coureurs in het klassement. Beide mannen hebben tweemaal gewonnen. Max Verstappen trok aan het langste eind in Bahrein en Australië, terwijl het geen toeval mag heten dat Sergio Perez met Jeddah en Baku juist op twee stratencircuits heeft gewonnen. De overmacht lijkt een tweestrijd tussen beide Red Bull-coureurs om de titel in te luiden, maar hoe spannend kan dat gevecht in de praktijk - en zonder technisch malheur als doorslaggevende factor - eigenlijk worden?

"Momenteel hebben we duidelijk de snelste auto. Ik heb natuurlijk al eerder in een titelstrijd gezeten en weet dat constant presteren het allerbelangrijkste is. Maar goed, dat weten we natuurlijk allemaal wel", begint Verstappen zijn antwoord in de persconferentie. "Checo zit er dit jaar goed in en dat is alleen maar mooi om te zien. Hij voelt zich nu comfortabeler in de auto. Voor het team is dat natuurlijk ook goed." Ondanks dat beide heren op het circuit niet bereid lijken om elkaar te helpen, verwacht Verstappen niet dat een eventuele titelstrijd tot oplopende spanningen leidt. "Checo en ik kunnen goed met elkaar overweg, ook als we uit de auto stappen. Dat is belangrijk. Je moet het kunnen erkennen als iemand anders het goed heeft gedaan, en dat was zondag het geval. Op de baan blijven we de rest van het seizoen natuurlijk strijden, maar dat is normaal en doen we ons hele leven al."

Waar Verstappen de rest van het seizoen aanstipt, denkt hij dat de races tot dusver niet per definitie representatief zijn voor wat gaat komen. De Nederlander zinspeelt erop dat Perez met Jeddah en vooral Baku al op geliefd jachtterrein is geweest en dat circuits waarop Verstappen zich beter voelt nog moeten komen. "We weten allemaal dat het seizoen lang duurt en dat we veel verschillende circuits voor de boeg hebben. Tot nu toe zijn we vooral naar circuits geweest die start-stop zijn, dus niet echt vloeiende banen. Later komen er nog circuits aan met iets meer flow erin en met meer snelle bochten, dat is waar ik van houd", duidt Verstappen op de meer conventionele circuits. Als technische problemen daar niet opspelen, verwacht de Limburger op die banen een ander beeld te zien. Miami is overigens nog wel één van de 'start-stop circuits' op de Formule 1-kalender, al wist Verstappen er vorig jaar te zegevieren in de eerste editie van de Miami Grand Prix.

Perez: Veel onderling respect tussen Verstappen en mij

Perez liet in Baku weten evenmin oplopende spanningen te verwachten als de onderlinge titelstrijd aanhoudt. "Er is veel respect tussen Max en mij. We pushen elkaar hard en willen elkaar natuurlijk verslaan. Ik wil net zo graag wereldkampioen worden als Max en doe daar alles voor, maar dat neemt niet weg dat er veel respect tussen ons is en ook binnen het team. Ik heb het idee dat wij de sport een beetje op dezelfde manier benaderen. Daardoor denk ik niet dat er iets gaat veranderen gedurende het seizoen of dat de spanningen zullen oplopen. We zullen natuurlijk hard blijven vechten, zoals we afgelopen weekend ook al hebben gedaan, maar wel met respect voor elkaar en het team."

De Red Bull-kopstukken rekenen daar eveneens op, waardoor Helmut Marko al heeft laten weten geen teamorders te overwegen bij de regerend constructeurskampioen.

Video: De GP van Azerbeidzjan, de kracht van Perez en het interessante verhaal van Verstappen over de balans besproken in een nieuwe F1-update