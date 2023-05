Helmut Marko: "Zagen in slotfase GP Azerbeidzjan iets alarmerends"

Op het Baku City Circuit stond er geen maat op Red Bull. Sergio Perez won zaterdag al de sprintrace en voerde zondag de één-twee van Red Bull aan nadat Max Verstappen de leiding aan zijn teamgenoot verloor door de timing van de safety car. De Red Bulls verdwenen aan de horizon, met Charles Leclerc en Fernando Alonso op 21 en 22 seconden achterstand van racewinnaar Perez. Het was voor Red Bull de derde één-twee van het seizoen, tot blijdschap bij adviseur Helmut Marko.

"Een dubbelzege en vooral de eerste en derde plek in de sprintrace", vat Marko het weekend van Red Bull in Baku samen bij ORF. "We zijn erg blij, maar Max had pech met de safety car en moest tot het einde aan de afstelling van zijn auto spelen om er het meeste uit te halen. Daarna kon hij Sergio's tempo matchen. Maar: grote complimenten voor [Perez]. Hij was snel vanaf de start, maakte geen fouten en reed een optimale race."

Toch was het niet alleen maar feest voor Red Bull. In de slotfase zagen ze namelijk iets zorgwekkends op de tijdenlijst. "Voor ons is het alarmerend dat Leclerc en Alonso in de laatste zes of acht ronden dezelfde rondetijden reden als wij. Daartussenin waren we een seconde sneller dan de rest. We moeten dus hard werken om ervoor te zorgen dat er op het einde niets gebeurt."

Na de race stelde Leclerc dat Red Bull 'niet voluit' hoeft te gaan omdat hun voorsprong zo groot is. Marko benadrukt echter dat Perez en Verstappen het richting het einde van de race niet rustiger aan deden. "Nee. Sergio vroeg even of hij langzamer mocht, maar we hebben nee gezegd. Dat kon je zien: de twee streden de hele tijd om de snelste ronde. Maar als [George] Russell aan het einde met nieuwe zachte banden komt, maak je geen schijn van kans. We lieten hen op volle snelheid rijden. En de laatste ronden was wat we aan snelheid hadden."

In het kampioenschap heeft Red Bull in de eerste vier races een riante voorsprong opgebouwd. Het team staat op 180 punten terwijl nummer twee Aston Martin er 87 heeft. Tussen Verstappen en Perez is het verschil wel minimaal: zes punten. Teambaas Christian Horner gaf aan dat het te vroeg is om het te hebben over een interne titelstrijd, Marko wil op zijn beurt nog niet denken aan teamorders.

"We zitten in de gelukkige situatie dat Alonso, Leclerc en de Mercedes-coureurs vechten om de derde plaats", laat Marko optekenen. "Er zijn constant verschuivingen. Daarom is onze voorsprong goed. Maar er zijn nog negentien races te gaan en we denken niet aan teamorders of iets dergelijks. We kijken het aan. Onze coureurs zijn allebei geweldig. Sommigen hebben sterke punten, zoals Sergio op stratencircuits. Verstappen heeft dat op de klassieke circuits. We gaan het wel zien. De eerste en tweede plek in het WK is het doel", aldus de Oostenrijker.