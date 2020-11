Max Verstappen na LMP3-test Jos: “Hij is nog steeds snel”

Volgens Verstappen junior mankeerde er weinig aan de snelheid die de oud-coureur van onder andere Benetton, Arrows en Minardi aan de dag legde. “Hij is nog steeds snel”, deelt Verstappen naar aanleiding van de recente testactiviteiten van vader Jos mee tijdens de online persconferentie voor de Grand Prix van Bahrein. “Als je lange tijd niet hebt gereden, dan mis je natuurlijk wel een beetje de finesse. Maar je kan zien dat het de hele tijd beter en beter gaat, sinds hij weer wat meer is gaan rijden.” Drie weken geleden scheurde Verstappen senior nog ergens met een Ford Fiësta door de bossen.

Soms delen vader en zoon Verstappen ook een auto tijdens een ‘track day’, zoals zij eerder dit jaar nog deden op Mugello. “Ik kan daar erg van genieten, om zo een dag door te brengen met mijn vader”, zegt de Red Bull Formule 1-coureur. Of de leerling inmiddels de meester is geworden? “De rollen zijn dan wel een beetje omgedraaid”, geeft de negenvoudig racewinnaar toe. “In het verleden zou hij, misschien niet naar me lopen schreeuwen, maar er wel op lopen hameren wat ik verkeerd aan het doen was. Tegenwoordig heb je data en onboard-beelden die je kunt bekijken, en kan ik soms dingen naar hem roepen, op een positieve manier”, vertelt hij met een glimlach. “We lachen erom, het is erg leuk. Soms zitten we ook naast elkaar. Dus dan is hij aan het rijden en zit ik naast hem, waarna we binnenkomen om van plek te ruilen en ik verder rijd en hij naast mij zit. Het is mooi om dat soort dingen als gezin te kunnen doen.”

Vader Jos voelde de LMP3-auto aan de tand op het circuit van Portimao, waar Verstappen junior recentelijk nog een derde plek behaalde in de Grand Prix van Portugal. Op de vraag van Motorsport.com of hij pa misschien nog wat tips heeft gegeven over de baan in de Algarve voorafgaand aan de test, laat hij tijdens het Nederlandse persmoment weten: “Nee. Ik heb alleen met hem gesproken over hoe het was gegaan en van hem wat foto’s en video’s gekregen.” Volgens de huidige nummer drie in het wereldkampioenschap Formule 1 is het een klassiek gevalletje van dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan. “Het blijft natuurlijk altijd kriebelen. Dat is bij hem niet anders. Dat is ook niet iets wat specifiek dit jaar speelt of zo.”