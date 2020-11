Verstappen hint op comeback als coureur en test LMP3-bolide

Sinds 2012 heeft Jos Verstappen niet meer deelgenomen aan races. De focus ging destijds naar de carrière van zoon Max Verstappen, die inmiddels uitgegroeid is tot een van de topcoureurs in de Formule 1. De Red Bull-coureur is volwassen en dus hoeft vader Jos niet meer bij iedere race aanwezig te zijn. Dat biedt mogelijkheden voor een terugkeer in de racerij. Eerder deze maand hintte Verstappen daar al op door op Instagram een foto te plaatsen waarop hij een stoeltje past in een Porsche 911 GT3-bolide.

Team Virage geeft nu een nieuwe hint dat Verstappen mogelijk werkt aan een comeback als coureur. De Nederlander testte dinsdag namens het team in de Ligier LMP3-bolide, die de renstal normaal gesproken inzet in onder meer de Le Mans Cup. Het is onduidelijk of Verstappen door Team Virage benaderd is om in 2021 onderdeel te worden van het team. Wel is duidelijk dat het team tevreden was met het verloop van de test, zo liet men op social media blijken. “Fantastische dag op Portimao met Jos Verstappen achter het stuur van onze Ligier LMP3. We hebben veel kilometers achter de rug.”

Na zijn Formule 1-carrière, die in 2003 eindigde, reed Verstappen nog een seizoen in de A1GP. Daarna volgde in 2008 een seizoen in de Le Mans Series, waarin hij met Peter van Merksteijn en Jeroen Bleekemolen de LMP2-klasse op Le Mans won. Een jaar later keerde hij met Aston Martin terug op Le Mans in de LMP1. De laatste keer dat Verstappen zelf een race reed was in 2012, toen hij samen met Jacques Villeneuve in een BMW Z4 GT3 deelnam aan de Baku City Challenge. Tegenover De Limburger gaf hij al toe dat het weer begint te kriebelen om achter het stuur te kruipen. “Het is gewoon leuk. Max is gesetteld in de Formule 1, dus daar hoef ik niet altijd meer bij te zijn. Samen met Raymond Vermeulen [Verstappens manager] hebben we dat goed voor elkaar. Ik heb nu dus de tijd om me meer met andere zaken bezig te houden.”