Verstappen looft Hamilton: "Schumacher-record leek onhaalbaar"

Waar het gewenste feestje in Sochi nog compleet in duigen viel, wist Hamilton het record nota bene in Duitsland wel te evenaren. De helmoverdracht tussen Mick Schumacher en de Britse Mercedes-coureur bezegelde daarna het historische moment op gepaste wijze. Het geheel levert veel respectvolle reacties op, zo ook van Max Verstappen, als hij tijdens de online persconferentie wordt gevraagd naar de prestatie van Hamilton.

"Simply lovely", luidt zijn eerste antwoord op de vraag wat hij van Hamiltons verrichtingen vindt. Om daarna iets serieuzer te vervolgen: "Het is een ongelooflijke prestatie. Iedereen dacht volgens mij dat onmogelijk zou zijn om dat record nog te evenaren. Dat hij nu zelf op dat aantal staat, is natuurlijk ongelooflijk en erg indrukwekkend", aldus Verstappen tegenover onder meer Motorsport.com. De Nederlander weet ook dat Hamilton het record nog scherper gaat zetten. "Ik weet zeker dat hij nog wel meer overwinningen gaat pakken ja en wellicht ook nog wel meer kampioenschappen. Dus ja, erg indrukwekkend en lastig om te verslaan."

Daniel Ricciardo, Verstappens voormalig teamgenoot en op de Nürburgring voor het eerst podiumklant namens Renault, is een vergelijkbare mening toegedaan. "91 zeges, ik weet niet eens wat ik daarop moet zeggen", begint de goedlachse Australiër. "Het is vooral knap om het week in, week uit te laten zien. Zijn carrière beslaat nu al meer dan een decennium. Om dan steeds vooraan mee te doen en zo consistent te zijn, is niet makkelijk." De recente seizoenen heeft het superieure Mercedes een handje geholpen, maar Ricciardo vindt het te makkelijk om alle succes aan de auto toe te schrijven. "Wij als coureurs begrijpen dat. Je kunt wel het juiste pakket en een goede auto hebben, maar het gaat er toch om ieder weekend te leveren als de lichten uitgaan. Dat is echt makkelijker gezegd dan gedaan, dus zeker respect van mijn kant."

Het respect komt niet alleen van de huidige rijders, maar ook zeer zeker van voormalig F1-coureur en Red Bull-topadviseur Helmut Marko. De Oostenrijker wil de zegereeks van Mercedes dolgraag doorbreken met zijn eigen formatie, maar kan tot die tijd wel respect opbrengen voor de prestaties van Hamilton. "Ik heb het altijd voor onmogelijk gehouden dat iemand die Schumacher-records zou verbreken. Daardoor kun je alleen maar je oprechte felicitaties uitspreken voor een buitengewone prestatie. Petje af." Marko heeft ook genoten van de ontmoeting tussen Hamilton en Mick Schumacher. "Dat was een aangrijpend moment. Des te meer omdat het op de Nürburgring plaatsvond, de Schumachers woonden daar immers ook niet ver vandaan. Zo is de cirkel weer rond. Het is alleen jammer dat Michael het zelf, volgens mij, niet allemaal meer [van dichtbij] kan meemaken", aldus Marko in gesprek met Sport1.

VIDEO: De overwinningen van Hamilton en Schumacher naast elkaar gelegd