Marko gelooft wel in titelstrijd 2021: "Ziet er ditmaal beter uit"

Red Bull hoopte dit jaar een gooi naar de wereldtitel te doen met Max Verstappen, maar heeft na drie uitvalbeurten moeten concluderen dat 2020 weer niet het gewenste seizoen is. Marko ziet daarmee overigens ook een persoonlijke ambitie in het water vallen. "Mijn eerste doel was om van Max Verstappen de jongste wereldkampioen ooit te maken. Dat is helaas niet gelukt, al blijft dat record met Sebastian Vettel nog wel in de Red Bull-familie."

Het mislukken van dat plan valt volgens Marko niet aan Verstappen zelf toe te schrijven. "Max is in de vorm van zijn leven. Hij is de enige de coureur die Mercedes nog onder druk kan zetten." Marko is zelfs van mening dat Verstappen met gelijkwaardig materiaal zou afrekenen met recordjager en zesvoudig wereldkampioen Hamilton. "Ik denk dat Max over een heel seizoen dan net de overhand zou hebben", vervolgt de 77-jarige man uit Graz in gesprek met Sport1.

De realiteit is echter dat het materiaal niet gelijkwaardig is en dat Verstappen tegen een achterstand van 83 punten aankijkt op Hamilton. Marko richt zich in het restant van 2020 vooral op de tweede plek in het WK met de Limburger. "We zien een kans om die tweede plaats over te nemen. We staan momenteel veertien punten achter Bottas, dus het is mogelijk. Maar belangrijker is nog dat het reglement richting volgend jaar gelijk blijft, waardoor we nu vooral op de doorontwikkeling inzetten. Ons chassis was begin dit jaar zeker niet het beste, we hadden vooral moeite met de voorspelbaarheid van de auto. Max kon om die problemen heen rijden, maar daardoor werd het verschil met Albon groter."

Marko gelooft in titelkansen: "Omstandigheden beter dan voorheen"

Richting volgend jaar wil Marko met die problemen afrekenen en voor de verandering eens een vliegende start maken. "Wij willen onze auto nu optimaliseren, zodat we volgend jaar meteen de aanval kunnen inzetten. We hebben van Honda ook de toezegging dat ze volgend jaar met een nieuwe motor zullen komen. Daarmee zouden we in meerdere opzichten, ook motorisch, dichter bij Mercedes moeten komen."

Waar de titel van volgend jaar door stabiele reglementen ook richting de manschappen van Toto Wolff lijkt te gaan, wil Marko de handdoek bepaald nog niet gooien. "Ja, we gaan in 2021 zeker voor de wereldtitel, ditmaal echt", lijkt de Oostenrijker ook te beseffen dat niet al zijn hoopgevende woorden in het verleden zijn waargemaakt. "Maar de omstandigheden zijn voor ons nog nooit zo optimaal of zo goed geweest als dat het er momenteel voor 2021 uitziet."

Met medewerking van Christian Nimmervoll

VIDEO: De upgrades waarmee Red Bull het gat probeert te dichten