Verstappen gelooft in titelkansen: "Hamilton is God niet"

Verstappen heeft al meermaals aangegeven met smart te wachten op een 'echt duel' met Hamilton. Door het superieure materiaal van Mercedes is dat er in de voorbije jaren slechts mondjesmaat van gekomen. In 2020 moet dit veranderen. Verstappen hoopt voor het eerst over een volledig seizoen met de Mercedes-kopman te strijden, idealiter om de wereldtitel.

"In de Formule 1 ben je natuurlijk erg afhankelijk van het materiaal", begint hij nog met een slag om de arm. "Maar goed: als je de druk kunt opvoeren, maak je het al wel meteen een stuk lastiger voor hem. Als je niet onder druk staat, kom je er namelijk mee weg om altijd op 97 à 98 procent te rijden. En dan maak je natuurlijk nooit fouten", vervolgt Verstappen in Londen tegenover onder meer Motorsport.com.

Lees ook: Verstappen legt uit waarom hij vroeg heeft bijgetekend bij Red Bull

Red Bull moet met andere woorden sterk genoeg zijn om Hamilton tot fouten te dwingen. "Als we met minder dan twee tienden achterstand kunnen beginnen, dan kunnen we die druk al meteen opvoeren." Wie denkt dat een ervaren kampioen als Hamilton niet bezwijkt onder deze druk, heeft het volgens Verstappen mis. "Lewis is een zeer goede coureur, maar is hij God niet. Hij krijgt misschien wel hulp van God, maar hij is zelf geen God."

Verstappen twijfelt dus sowieso niet aan zijn eigen capaciteiten: hij denkt Hamilton in een rechtstreeks duel de baas te kunnen zijn. Blijft de vraag overeind of hij daar ditmaal wel de juiste wapens voor krijgt. "We moeten natuurlijk de wintertests afwachten, maar ik kijk er vol goede moed naar uit. Iedereen is in ieder geval erg gemotiveerd. Zeker na het eind van vorig seizoen, toen we ook al zeer competitief waren." De voortekenen binnen Red Bull zijn dus goed, maar Verstappen weet ook dat de concurrentie bepaald niet stil zit. "Het draait vooral om de vraag of we ons beter en meer hebben ontwikkeld dan Mercedes en Ferrari gedurende de winter. We moeten er in ieder geval vanaf de allereerste race staan", herhaalt hij zijn voornaamste wens nog maar eens.

Met medewerking van Jonathan Noble

Video: Michael Bleekemolen blikt uitgebreid vooruit op F1-seizoen 2020