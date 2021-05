McLaren-directeur Zak Brown riep eerder deze week dat het ‘een kwestie van tijd’ is voordat Lewis Hamilton en Max Verstappen met elkaar in aanvaring komen op de baan, gezien de felle strijd die de twee kemphanen dit jaar met elkaar voeren op het circuit. Hamilton liet woensdag als reactie op die uitspraak weten dat hij het naar zijn idee goed gedaan heeft door het tot dusver niet tot een botsing te laten komen. Ook stelde de zevenvoudig wereldkampioen dat de Nederlander mogelijk het gevoel heeft dat hij nog veel te bewijzen heeft.

“Nee, ik heb niets te bewijzen”, diende Verstappen Hamilton niet veel later ten overstaan van onder andere Motorsport.com Nederland van repliek. “En als we hebben over vermijden van contact: ik denk dat zoiets van beide kanten komt. Wé hebben het dus goed gedaan, dat klopt. We racen hard tegen elkaar en beide kanten hebben ervoor gezorgd dat er geen contact is geweest. Laten we hopen dat we op die manier doorgaan, dat we beide op de baan blijven, terwijl we hard tegen elkaar aan het racen zijn.”

Gevraagd naar de uitspraak van Brown dat een crash een ‘kwestie van tijd’ zou zijn, reageerde Verstappen geïrriteerd: “Ik heb eerlijk waar geen idee wat ik nog hierover moet zeggen. Het is toch niet dat we met elkaar proberen te crashen?” Om vervolgens verder te gaan: “Het is alleen om een paar interessante headlines te creëren. Het zal waarschijnlijk beter gelezen worden als je zegt dat het een kwestie van tijd is in plaats van als je zegt dat we een paar geweldige races hebben gehad. Daar zullen mensen natuurlijk vaker op klikken.”

Klasse

Verstappen zat woensdag naast viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel in de officiële persconferentie voor de Grand Prix van Monaco. De Duitser deelde de mening van de Limburger dat men zich op de verkeerde zaken focust. “Iets wat mensen van buiten niet goed lijken te begrijpen is hoe close het soms is en hoe makkelijk dingen verkeerd kunnen lopen, zonder dat er enige opzet in het spel is”, zei de Aston Martin-coureur. “Niemand begint aan een inhaalactie met de wens om de andere coureur of zichzelf uit te schakelen. De kans dat dat verkeerd afloopt, is gewoon te groot. Als je iemand wil inhalen of als je je positie aan het verdedigen bent, heb je met heel kleine marges te maken. Er is weinig nodig voor een verkeerde afloop.”

“Tot dusver hebben ze het zeer goed gedaan en dat laat ook wel de klasse van beide zien”, meent Vettel. “Ik begrijp niet waarom mensen zo opgewonden zitten te wachten op een crash. Ik denk dat je eerder opgewonden zou moeten zijn over hoe close en intens ze tegen elkaar racen zonder te crashen. Dat is de skill: om niet te crashen. Ik weet dat men het spannender vindt als er onderdelen door de lucht vliegen, maar wij genieten er juist van om precies op de limiet te rijden.”

