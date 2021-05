Lewis Hamilton heeft zijn beste seizoensstart tot dusver achter de rug met het team van Mercedes. De Brit wist drie van de eerste vier Grands Prix te winnen en koestert een voorsprong van veertien WK-punten op naaste belager Max Verstappen. Het seizoen lijkt zodoende uit te draaien op een tweestrijd en McLaren CEO Zak Brown heeft alvast laten weten dat een onderlinge aanvaring - lees: een crash - daarin onvermijdelijk is. "Nou, dat weet ik nog niet hoor", reageert Hamilton tijdens de persconferentie in Monaco. "We hebben nog negentien races voor de boeg en ja, daarin kunnen we elkaar raken, maar ik hoop het niet."

"Het goede [van deze strijd met Max] is ook dat er onderling respect is. Maar goed, misschien heeft hij voor zijn gevoel nog veel te bewijzen, ik sta daar toch iets anders in. Ik kijk meer naar de lange termijn. Dit is voor mij absoluut een marathon en geen sprint, dat is in ieder geval mijn mentaliteit", zo vervolgt Hamilton tegenover onder meer Motorsport.com Nederland. "Met die aanpak heb ik alle statistieken behaald die ik momenteel achter mijn naam heb staan. Ik ga daar dus gewoon mee door en zal er alles aan doen om te voorkomen dat we elkaar raken."

Hamilton en Verstappen lijken elkaar dit jaar naar een hoger niveau te stuwen, waardoor de Brit beter presteert dan ooit tevoren. Alhoewel de coureur uit Stevenage dat laatste beaamt, komt het volgens hem niet louter door de achterstand van Mercedes bij de wintertest. Het was geen wake-up call. "Nee, niet helemaal. Ieder jaar moet je alles uit de auto zien te halen. Of je nou twee tienden achter een ander team staat of een voorsprong hebt, je denkt nooit 'ik zal vandaag eens wat minder geven'. Ieder jaar geef je alles, al loopt niet alles volgens plan. Soms ben je afgeleid, benut je de kansen niet of ben je niet zo compleet als gewenst. Dat is dit jaar niet aan de orde. Ik ben het seizoen begonnen zoals ik graag zou willen en heb me goed aangepast aan de nieuwe situatie met de pandemie. Ik ben fitter dan ooit tevoren, ook omdat ik meer tijd heb gehad om te trainen en om aandacht aan mentale aspecten te besteden. Ik heb de lat hoger gelegd voor mezelf en dat is precies wat we graag willen in ons team."

Red Bull favoriet in Monaco? Hamilton denkt van wel

Het maakt dat Hamilton als WK-leider door het prinsdom kan rondlopen. Het vorige F1-bezoek aan Monaco sloot hij in 2019 nog winnend af, al verwacht hij dit jaar een behoorlijke kluif aan Red Bull te krijgen. "Ik weet niet precies wat we kunnen verwachten. Twee jaar geleden, toen ik won, zat Red Bull er al erg dichtbij en dit weekend zullen ze helemaal moeilijk te verslaan zijn. Dit is namelijk een circuit waarop Red Bull altijd goed presteert. Als je dan eens bedenkt dat Mercedes en Red Bull dit jaar heel dicht bij elkaar zitten, dan zouden ze hier best eens voor ons kunnen zitten. Maar goed, wij gaan er natuurlijk alles aan doen om dat te voorkomen."