Verstappen licht onvrede toe: "Hele weekend bovenaan en dan dit"

Hoe dan ook: op zaterdag deed Verstappen zijn naam als regenexpert wel weer eer aan. Althans met de 'full wets' onder zijn RB16. Op de intermediates verliep het niet helemaal naar wens en dat is in Verstappens eigen woorden nog voorzichtig uitgedrukt. "Dit is eigenlijk de eerste keer dat ik hier zit en echt flink baal. Dat zegt volgens mij alles", aldus Verstappen tijdens de gebruikelijke persconferentie met de top-drie na afloop.

Zelfs een goede race spoelt de teleurstelling niet weg

Verstappen stond het hele weekend bovenaan de tijdenlijsten, behalve op het moment dat er zaterdagmiddag echt toe deed: Q3. "Ik baal, want als je het hele weekend bovenaan staat... Daarom was ik ook zo boos. Iedereen zegt 'ja morgen komt de wedstrijd nog, dit en dat'. Maar we hadden vandaag gewoon pole moeten pakken", zo verkondigde de Limburger iets eerder voor de camera van Ziggo Sport. "Ook al heb ik morgen een mooie wedstrijd, dan baal ik nog steeds van deze kwalificatie." Het tekent de winnaar in Verstappen. Een uitgelezen kans op zijn derde F1-pole is onbenut gebleven en dat steekt.

Vooral omdat het niet zozeer aan Verstappens eigen prestatie heeft gelegen, als wel aan problemen van Red Bull met de intermediates. "Er stond veel water op de baan, maar die McLarens waren veel sneller op dezelfde band. Dus daar kan ik het niet op gooien. Op regenbanden was het precies het tegenovergestelde, op die banden liep het heel makkelijk en goed bij ons." Dat goede gevoel op wets is overigens wel relatief. Op de vraag hoe 'de ijsbaan van Istanbul' aanvoelde in de regen, luidt zijn antwoord namelijk: "Shit!"

Malen met de intermediates: "Nul grip"

Maar had Verstappen dan niet op de full wets moeten doorrijden in Q3? Des te meer omdat hij een ronde met twee 'paarse' sectoren afbrak. "In Q3 wist ik eigenlijk niet goed of we wel of niet voor inters moesten gaan, juist omdat ik me zo goed voelde op die regenbanden", legt Verstappen aan onder meer Motorsport.com uit. "Gezien de baancondities was het wel beter om voor intermediates te gaan. Maar omdat het gevoel met die band zo slecht was, had ik volgens mij dezelfde rondetijd kunnen rijden als ik op regenbanden buiten was gebleven. Er ging duidelijk iets niet goed bij ons op intermediates, daar moeten we naar kijken."

Voor de zaterdagmiddag in Istanbul bood dat geen soelaas meer. Het bleek harken op het Pirelli-rubber met de groene rand. "De auto stuurde gewoon niet in. In bocht zeven verloor ik op intermediates iets van zes tienden ten opzichte van de ronde daarvoor op regenbanden." Dat probleem zat logischerwijs vooral aan de voorkant van zijn auto. "Daar had ik echt nul grip. Al helemaal niet als er staand water was. In snelle bochten ging het nog wel, maar in de langzame bochten gaven die voorbanden mij geen enkele grip."

Geen voldoening uit verslaan Mercedes

Dat het normaal zo dominante Mercedes wel 'fair and square' is verslagen, kan Verstappen maar matig boeien. "Ik baal gewoon omdat we het hele weekend bovenaan hebben gestaan en het in Q3 hebben verloren. Dan interesseert het me niks wat de Mercedessen doen. Ik kijk gewoon naar onze eigen prestatie en die was in Q3 niet goed. Daarom baal ik. Je kunt niet naar anderen kijken om je eigen prestaties te beoordelen. Je moet altijd naar jezelf kijken."

Dat Lewis Hamilton en Valtteri Bottas relatief ver zijn teruggeslagen, kan misschien wel helpen om er zondag iets meer uit te halen dan de gebruikelijke derde plek. "Ik weet het niet, maar dat zien we morgen ook wel. Lewis en Valtteri staan inderdaad wat verder naar achteren, maar ik moet zelf ook aan de binnenkant [van de startopstelling] vertrekken. Dat is niet echt een voordeel. Maar goed, we zien het allemaal wel."

VIDEO: Fraaie demo van Red Bull en AlphaTauri in Turkije