Max Verstappen gaf na een moeizame vrijdag overtuigend zijn visitekaartje af in de derde vrije training. Op zaterdagochtend noteerde hij de toptijd, waardoor hij een aardige kanshebber voor pole leek. Later op de middag werd dat beeld bevestigd: de Nederlander wist Q1 als vierde door te komen en ging hij in het tweede deel van de kwalificatie overtuigend naar P1. Waar de topteams normaliter voor mediums kiezen om op die compound te kunnen starten, waren Verstappen en de Mercedes-coureurs ditmaal eensgezind in de keuze voor softs.

'P2 is nog steeds goed op dit circuit'

In het allesbeslissende deel van de kwalificatie moest Verstappen in de eerste run 0.036 van een seconde toegeven op Lewis Hamilton. Bij een tweede poging verbeterden beide heren zichzelf niet, met pole nummer honderd voor Hamilton tot gevolg. Een kleine teleurstelling voor Verstappen na het sterke optreden in Q2, al kan hij best leven met deze kwalificatie. "We hadden nog wat moeite met de balans in Q1, maar dat hebben we richting Q2 opgelost. Die sessie ging erg goed, al voelden beide ronden in Q3 ook best aardig aan. Ik kon me tijdens de tweede run niet meer verbeteren, maar dat kan ook met de wind te maken hebben."

P2 stemt echter nog wel tevreden, zeker op een circuit waar Mercedes in de voorbije jaren met ijzeren hand heeft geregeerd. "P2 is op dit circuit nog steeds erg goed voor ons. We weten dat Mercedes hier lastig te verslaan is, maar ik ben wel blij dat we er zo dichtbij zitten." Het biedt perspectief voor zondag, als Verstappen voor het eerst in Barcelona vanaf de eerste rij mag komen. "Het is een lange run naar de eerste bocht, al moeten we eerst zorgen dat we een goede start hebben. De snelheid lijkt goed, dus ik hoop dat we morgen een goede race kunnen hebben."

Bandenmanagement cruciaal?

Die race zal Verstappen aanvangen op de zachte band. Doordat de bandendegradatie hoog is in Barcelona, wordt het in leven houden van het Pirelli-rubber een factor van belang. "Met alle snelle bochten kunnen de banden snel oververhit raken. Bandenmanagement is daardoor erg belangrijk hier, hopelijk hebben we dat aspect onder de knie." Verder kan het Circuit de Barcelona-Catalunya trouwens op de goedkeuring van Verstappen rekenen, zeker in vergelijking met de baanomstandigheden in Portimao. "Dit is echt een mooi circuit, met veel snelle bochten. Met weinig brandstof aan boord is het in de kwalificatie echt fantastisch om te rijden."

Lees hier meer over de F1-kwalificatie voor de GP van Spanje: Hamilton schrijft historie met honderdste pole-position in F1

Video: Onboard over de aangepaste lay-out van het Circuit de Barcelona-Catalunya