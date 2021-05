Mercedes was vrijdag het snelste team op het Circuit de Barcelona-Catunya, terwijl Max Verstappen en Sergio Perez aan het einde van de dag maar negende en tiende stonden. Grote zorgen waren er na de tweede training echter niet bij de Nederlander, die tijdens zijn snelle ronde een momentje van onderstuur had bij de tiende bocht, waardoor een goede tijd er niet in zat voor hem. “Al met al was het best een goede dag en de auto lijkt competitief”, klonk het kalm. “Ik kijk uit naar morgen, hopelijk kunnen we de auto nog iets verder verbeteren. Vandaag was er in ieder geval niets schokkends."

Zaterdag om 12.00 uur ging de afsluitende training voor de Spaanse Grand Prix van start. Veel haast om aan het werk te gaan leken de teams niet te hebben. Thuisrijder Fernando Alonso ging na een paar minuten als eerste de baan op. De Alpine-rijder had een 1.21.020 als beste tijd staan toen na tien minuten meer coureurs het circuit opdoken. Valtteri Bottas ging op de zachte band naar een 1.18.423, waar Verstappen op de medium band drie tienden van verwijderd bleef (1.18.630). Lewis Hamilton wist even later wel sneller te gaan dan de Fin: de regerend wereldkampioen ging naar de eerste stek in de tijdenlijst met een 1.18.304. Zo stond Verstappen halverwege de training achter het Mercedes-duo derde.

De sessie was iets over de helft toen Verstappen opnieuw aanzette op de medium compound. De Limburger had echter een moment van overstuur bij de negende bocht en kreeg daarna ook nog te maken met verkeer, waardoor hij zich niet zou verbeteren. Hamilton slaagde er kort daarop wel in om harder te gaan. De Brit loodste zijn W12 naar een 1.18.117, alvorens alle coureurs terugkeerden naar de pits om zich te prepareren op de slotfase.

Met nog twintig minuten op de klok kwamen de eerste rijders met nieuwe zachte banden naar buiten voor een kwalificatiesim. Hamilton maakte tijdens zijn eerste snelle ronde een foutje bij de chicane en verbeterde zich daardoor niet. Verstappen toonde vervolgens zijn spierballen door rond te gaan in een 1.17.835, waarmee hij Hamilton van de eerste stek stootte. De titelverdediger verbeterde zich hierna nog naar een 1.18.070, maar zat daarmee nog altijd twee tienden van de tijd van Verstappen af. Ferrari maakte ondertussen een ijzersterke indruk met een derde tijd van Charles Leclerc en vierde tijd van Carlos Sainz Jr. Bottas verbeterde zich aan het einde van de training niet en stond zodoende vijfde bij het uithangen van de vlag.

Lando Norris had overstuurmomentje bij de tiende bocht, wat hem op een ritje door de grindbak kwam te staan. De McLaren-coureur zou de sessie als zesde eindigen. Pierre Gasly en Daniel Ricciardo klokten respectievelijk de zevende en achtste tijd. Kimi Raikkonen liep een snee in zijn rechter achterband op, maar slaagde erin zijn Alfa Romeo terug te brengen naar de pits, nadat hij kort daarvoor een uitstekende tijd had gereden (1.18.597), waarmee hij de vrije trainingen als negende besloot. Sergio Perez was de laatste man in de top-tien.

Om 15.00 uur wordt op het circuit van Barcelona de kwalificatie verreden.

Resultaten derde training Grand Prix van Spanje