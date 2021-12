De slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi werd geneutraliseerd door een crash van Williams-coureur Nicholas Latifi. Nadat het veld door de safety car bij elkaar was gekomen, mochten - ondanks een groot protest van Mercedes - de achterblijvers tussen Verstappen en Lewis Hamilton zichzelf van een ronde ontdoen. De Nederlander was iets daarvoor gestopt om gebruikte softs op te halen. Hamilton bleef buiten op harde banden. In de voorlaatste ronde werd de neutralisatie opgeheven en dus stond er een sprintrace van een ronde op het menu, met bandenvoordeel voor Verstappen. Net na het zwaaien van de groene vlaggen, schoot bij de wereldkampioen kramp in het been.

Ik bleef geloven dat het mijn kant nog op zou kunnen komen Max Verstappen

"Dat hield eigenlijk de hele ronde aan. Maar ik had op het rechte stuk - want de bochten twee en drie zijn volgas - eigenlijk al kramp. Ik beet op mijn tanden, want het was echt pijnlijk. Daarna ging ik voor de inhaalactie", aldus Verstappen, die daarna al strijdend met Hamilton de ronde afwerkte. "Er volgden nog twee lange rechte stukken, waarbij ik flink in gevecht was met Lewis. De kramp was uiteraard niet fijn en dus was ik blij dat het [gevecht] na de negende bocht afnam. In de twaalfde bocht kon ik wat liften. De kramp was echt niet meer te doen, maar dat alles draagt allemaal bij aan de emotie van de hele wedstrijd."

En die emotie begon 's ochtends al voor de Red Bull-coureur, want de zenuwen kwamen al vroeg op de dag. Bij de start werd Verstappen meteen voorbij gestoven door Hamilton. Nog in de eerste ronde probeerde Verstappen weer naar P1 te gaan, maar dat gebeurde niet. Ploegmaat Sergio Perez ging halverwege de race nog flink in gevecht, waardoor het gat tussen Hamilton en Verstappen slechts een seconde werd. Ook toen kon de 24-jarige rijder de Engelsman niet passeren en zag het gat weer groter worden. In de slotfase werd echter alles anders. "De hele dag was een grote achtbaan", vervolgde hij. "Ik zat 's ochtends vrij nerveus in de auto, maar dat is ook niet zo gek wetende dat er een titel op het spel staat. Tijdens de race was het ook een grote emotionele achtbaan, want het leek eerst de verkeerde kant op te gaan. Ik heb altijd gezegd dat ik alles geef tot aan de laatste ronde. Ik wilde ze [Mercedes] het niet te gemakkelijk maken. Ik bleef geloven dat aan het einde van de race het mijn kant op zou kunnen komen."