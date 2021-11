Verstappen kiest voor startnummer 1 bij eventuele wereldtitel in F1

Met nog vier raceweekenden voor de boeg koestert Max Verstappen een voorsprong van negentien punten op titelrivaal Lewis Hamilton. Met 107 punten te vergeven is er nog altijd een lange weg te gaan, maar dat neemt niet weg dat Verstappen in de persconferentie te Sao Paulo al vele vragen op zich krijgt afgevuurd over een eventuele wereldtitel.

Eén daarvan luidt of Verstappen volgend jaar zijn vertrouwde 33 inruilt voor het startnummer 1, als die kans zich voordoet. De Limburger hoeft er niet lang over na te denken. "Absoluut. Hoe vaak krijg je de kans om met nummer 1 te rijden? En het is ook goed voor de merchandise", lacht Verstappen tegenover onder meer Motorsport.com Nederland. "Het is dus ook nog eens slim om dat te doen." Verstappen kan daarmee de eerste coureur worden die het startnummer 1 gebruikt sinds Sebastian Vettel in 2014. Hamilton heeft sindsdien de voorkeur gegeven aan zijn eigen 44 en Nico Rosberg zwaaide zoals bekend af na zijn wereldtitel in 2016.

Los van het startnummer wil Verstappen nog niet vooruitlopen op de zaken. De Nederlander bekijkt het per race en wil niet dagdromen over zijn eerste wereldtitel. "Dat is ook heel simpel om eerlijk te zijn. Als je er niet over nadenkt, dan zit je ook helemaal niet met die dromen. Ik ben namelijk erg gefocust. We hebben nog vier races te gaan en daarin kan veel gebeuren. We zien er momenteel goed uit, maar dat kan heel snel veranderen. Ik heb het al eerder gezegd: ik heb dit jaar al verder voor gestaan en die marge was binnen twee raceweekenden weg. We moeten hier eerst maar eens het best mogelijke resultaat zien te halen en die aanpak blijft ook in de weken daarna hetzelfde."

Video: Een rondje onboard over het Autodromo José Carlos Pace