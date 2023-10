Verstappen presenteert speciale kampioenshelm met derde ster

Max Verstappen kroonde zich zaterdag voor de derde keer in zijn loopbaan tot wereldkampioen in de Formule 1, door achter Oscar Piastri tweede te worden in de sprintrace van de Grand Prix van Qatar. Na afloop werd het feestje uiteraard gevierd in en rond de Red Bull-pitbox van het Losail International Circuit. Daarbij onthulde Verstappen zijn speciale kampioenshelm.

De nieuwe helm bevat nog steeds de kenmerkende Verstappen-patronen, maar is voorzien van een goudzwarte kleurstelling. Bovendien is aan de achterkant een derde ster geplaatst, ter ere van zijn derde wereldkampioenschap in de koningsklasse van de autosport, na 2021 en 2022.

Kijkend naar zijn huidige vorm en die van Red Bull, gekoppeld aan het feit dat het technisch reglement nagenoeg gelijk blijft voor 2024 en 2025, is het zeker niet ondenkbaar dat Verstappen er vier - of zelfs vijf - op een rij van gaat maken. Dit zegt hij daar zelf over: “Dat hangt ook heel erg van de auto af, toch? Zo werkt dat in de Formule 1. Hoewel ik al een tijdje hier rijd, ben ik nog steeds jong. Ik heb dus nog aardig wat jaren voor de boeg waarin ik op mijn best kan presteren. Hoe lang die periode precies zal zijn, zullen we nog wel zien. Om eerlijk te zijn is het meer de vraag hoe lang ik hier nog wil zijn.”