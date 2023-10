Max Verstappen over derde wereldtitel in F1: “Dit is de beste”

“Dit is de beste”, laat Max Verstappen, die zaterdag in Qatar zijn derde titel veiligstelde, weten tijdens een speciale persconferentie in Qatar. “De eerste is de meest emotionele, want dat is het moment waarop je droom uitkomt. Maar dit is absoluut mijn beste jaar tot dusver geweest. Als je kijkt naar hoeveel races we achter elkaar hebben gewonnen en dat soort dingen. De auto is waarschijnlijk ook nog nooit zo goed geweest. Om die reden is dit misschien wel de titel waar ik het meest trots op ben, vanwege de consistentie die we gedurende het jaar hebben laten zien.”

Gevraagd op welk punt in het seizoen hij wist dat het kampioenschap hem eigenlijk niet meer kon ontgaan, antwoordt de kersverse drievoudig wereldkampioen: “Het zag er natuurlijk steeds meer naar uit dat het die kant op zou gaan. Het verschil werd race na race groter. Maar ik was vooral op mezelf aan het focussen. Ik probeerde elk weekend opnieuw gewoon het maximale eruit te halen. Dat was voor mij op dat moment belangrijker dan dromen van de titel, want dromen brengt je nergens. Het gaat erom hoe hard je bereid bent te werken om je doelen te realiseren.”

Verstappen was dit jaar in de meeste kwalificaties en races een klasse apart. Of hij voor zijn gevoel weer een stap vooruit heeft gemaakt als coureur? “Ik denk dat ik niet per se sneller ben geworden, maar ik heb wel weer meer ervaring. Je groeit altijd als coureur, maar ook als mens. En dat helpt je enorm bij het kunnen omgaan met verschillende soorten druk en met alles wat je voor de voeten geworpen kan worden tijdens een weekend, bijvoorbeeld qua omstandigheden. Uiteindelijk gaat het erom dat je elk weekend levert, maar dat is niet gemakkelijk in de Formule 1.”

Er zijn dit jaar nog zes Grands Prix te verrijden, inclusief die in Qatar. Dat de titel nu binnen is, zal volgens Verstappen niets veranderen aan hoe hij de laatste races benadert. “Niet echt”, aldus Verstappen. “Ik wist natuurlijk dat ik maar drie punten nodig had om het kampioenschap binnen te halen, maar dan nog steeds wil ik die race graag winnen. Ik wil het nog steeds zo goed mogelijk doen. Dat zal in de race op zondag niet anders zijn. En als we naar de volgende race gaan, wil ik die ook weer proberen te winnen. We beschikken immers over een geweldige auto. Ik weet dat enkele teams een klein beetje dichterbij aan het komen zijn, waardoor het hier en daar spannend kan worden. Maar de mindset blijf onveranderd. Het is niet dat je nu ineens meer gaat riskeren in een gevecht. Bovendien ben ik erg tevreden over hoe het op dit moment gaat.”

Gezien de huidige vorm van Verstappen en Red Bull Racing én het feit dat de technische regels nog een paar jaar stabiel blijven, zijn sommigen ervan overtuigd dat het niet bij drie titels zal blijven. Wat hij zelf denkt dat er mogelijk is? “Dat hangt ook heel erg van de auto af, toch? Zo werkt dat in de Formule 1. Hoewel ik al een tijdje hier rijd, ben ik nog steeds jong. Ik heb dus nog aardig wat jaren voor de boeg waarin ik op mijn best kan presteren. Hoe lang die periode precies zal zijn, zullen we nog wel zien. Om eerlijk te zijn is het meer de vraag hoe lang ik hier nog wil zijn.”

