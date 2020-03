Verstappen niet bezig met record jongste wereldkampioen Formule 1

Als Verstappen dit seizoen de wereldtitel pakt dan is hij nog altijd jonger dan de huidige recordhouder Sebastian Vettel. Die was 23 jaar en 134 dagen 'oud' toen hij in 2010 zijn eerste titel pakte.

Bij Red Bull zijn ze er op gebrand om dat record te breken, maar Verstappen zelf is er nauwelijks mee bezig zo laat hij in een interview aan persbureau Reuters weten: “Ik denk daar eigenlijk nauwelijks over na. Voor mij gaat het er meer om dat ik dit jaar wil winnen. We willen om het kampioenschap strijden. Als dat betekent dat ik de jongste word, prima. Maar over twintig jaar zal ik echt niet op dat record terugkijken. Laten we er vanuit gaan dat het niet gebeurt. Pech, ik heb hopelijk nog 15 tot 20 jaar om er een paar te winnen.”

Verstappen heeft al het record in handen van jongste Formule 1-coureur aller tijden. De Nederlander was slechts 17 jaar toen hij in 2015 bij Toro Rosso debuteerde. De kritiek op dat jonge debuut leidde er toe dat de FIA een minimumleeftijd van 18 jaar voor de Formule 1 invoerde en dus staat Verstappen vrijwel zeker voor altijd te boek als jongste F1-debutant. Maar ook dat record houdt de Nederlander niet uit zijn slaap. “Veel mensen zeggen ‘hé, jij bent de jongste coureur ooit in de Formule 1’ en dan reageer ik ‘ja maar ik ben helemaal niet met dat soort records bezig.'"

Overigens kunnen theoretisch ook Lando Norris (20 jaar), George Russell (22 jaar) en Charles Leclerc (22 jaar) het record van Vettel overnemen. Vooral Leclerc – een paar weken jonger dan Verstappen en in een concurrerende auto – is een rivaal voor de titel jongste wereldkampioen aller tijden.

