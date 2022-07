Verstappen grapt over Hamilton: "Mooi dat je op je 37ste nog kunt leren"

Max Verstappen kan weinig met de opmerkingen die Lewis Hamilton na afloop van de Britse Grand Prix heeft gemaakt. De wereldkampioen blikte terug op zijn duel met Charles Leclerc en stelde dat er ditmaal wel twee coureurs door Copse Corner konden komen, aangezien Leclerc een stuk verstandiger zou zijn dan wat Hamilton vorig jaar had meegemaakt. Het was een verkapte sneer naar Verstappen, die vorig jaar de zwaarste crash uit zijn carrière heeft beleefd op Silverstone na een tik van Hamilton.

Gevraagd naar de opmerking van zijn oude titelrivaal, reageert Verstappen met een lach: "Ik vind het wel knap dat je, als je 37 jaar oud bent, op een gegeven weet hoe je een apex moet halen. Hij leert wel, dus dat is positief. Het is ook positief voor jonge coureurs dat je nog altijd blijft leren als je 37 jaar oud bent... Ik vind het knap dat hij de apex nu wel heeft gevonden."

Video: De betreffende actie tussen Hamilton en Leclerc in Copse

Verstappen geeft ermee aan dat de goede afloop in de race van 2022 alles te maken heeft met het gedrag van Hamilton zelf, die in tegenstelling tot een jaar eerder wel eieren voor zijn geld koos. "Je kunt in de beelden duidelijk zien wat er anders was. Ik denk dat Charles hem minder ruimte gaf dan dat ik vorig jaar deed, dus dat zegt al genoeg. Uiteindelijk was hij ook degene die vorig jaar een straf kreeg, dus daar hoef je het ook al niet meer over te hebben."

Hamilton heeft met zijn opmerkingen een zaak aangehaald die al lang en breed afgesloten was en dat uitgerekend voorafgaand aan een race waarbij 60.000 Nederlanders worden verwacht. Het kan dit weekend leiden tot het boegeroep dat op Silverstone ook hoorbaar was, maar dan andersom. "Daar moet hij zelf mee leven", reageert Verstappen koeljes. Verstappen kan in ieder geval weinig met de opmerkingen van Hamilton. "Ik vind het een beetje lomp. Maar uiteindelijk heeft dat niets met mijn prestaties te maken. Ik moet me gewoon concentreren op wat we hier doen en dat doen we volgens mij best goed dit jaar. Daar ben ik mee bezig."