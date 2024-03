Max Verstappen grapt over interesse van Wolff: “Begrijp dat wel!”

Mercedes-teambaas Wolff liet na afloop van de vorige race in Jeddah weten dat hij Verstappen ‘heel graag’ bij het team zou hebben. "Ik begrijp dat wel!", reageert Verstappen met een lach tijdens een mediasessie in Melbourne, waar Motorsport.com ook bij aanwezig was. "Maar dat heeft geen enkele impact op mij en wat ik doe. Zoiets is natuurlijk altijd leuk om te horen. Toto en ik hebben zo onze momentjes gehad, maar dat is denk ik normaal als twee teams met elkaar om het kampioenschap vechten. Maar het respect is er altijd geweest." Op de man af gevraagd of hij ooit de overstap zou kunnen maken naar Mercedes: "Welk jaar? Nee, ik heb geen idee wat er na 2028 gaat gebeuren. Ik weet niet eens of ik daarna wel in de Formule 1 blijf."

Verstappen maakte aan de vooravond van de Australische Grand Prix nog eens duidelijk dat het zijn intentie is om het Red Bull-contract tot het einde uit te dienen. "Dat is waarom ik die deal op de eerste plaats natuurlijk heb ondertekend", zegt hij. "Ik ben gelukkig bij dit team. Het is natuurlijk wel erg belangrijk dat de belangrijkste figuren in het team voor een langere periode weten te behouden, want die zijn belangrijk voor de performance en uiteindelijk draait het in deze wereld om de performance. Maar het is zeker mijn intentie om tot het einde van het contract hier te blijven. Dat zou voor mij persoonlijk ook een geweldig verhaal zijn, om de overeenkomst volledig uit te dienen."

Tweede familie

De geruchten over een mogelijk vertrek naar Mercedes hebben alles te maken met de huidige onrust bij Red Bull Racing. Vader Jos Verstappen liet eerder weten dat onrust pas verdwijnt als teambaas Christian Horner, die zich volgens een medewerkster schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag, weg is. Het team zou volgens hem het risico lopen om uit elkaar te vallen als de Brit langer aan het roer blijft.

Ondanks dat het intern rommelt, zegt de drievoudig wereldkampioen zich nog net zo op zijn plek te voelen bij het team als pak hem beet een half jaar geleden. "Ja, ik voel me hier altijd comfortabel. Dit voelt voor mij als mijn tweede familie. Dat is voor mij hetzelfde gebleven. We focussen gewoon op presteren. Ik zou natuurlijk graag zien dat we meer over onze geweldige auto zouden praten, maar dat zal langzaam wel komen."

Verstappen laat ook weten tevreden te zijn over hoe het team met de situatie rond Horner is omgegaan. "Ik wil niet al te betrokken zijn als het over dit soort dingen gaat", zegt hij daarover. "Ik ben de coureur en ben hier om me over de performance te bekommeren. Dat is waarvoor ik ben ingehuurd. Maar voor zover ik weet, wordt alles op de juiste manier afgehandeld. Ik zal hierover niet verder in detail treden, simpelweg omdat ik er niet meer over weet. En ik wil er ook niet meer over weten, want het heeft niets met mijn werk binnen het team te maken."

Geen controle

Gevraagd of hij zich zorgen maakt over de aanhoudende onrust bij Red Bull, antwoordt hij: "We willen allemaal hetzelfde. We willen presteren op de baan. Dus dat is waar we als team op focussen. Het probleem is ook dat het niet alleen in het team is, maar dat daarbuiten ook veel wordt gespeculeerd. En dat is iets waar je geen controle over hebt. Het enige waar je zelf voor kunt zorgen is dat iedereen in het team dezelfde kant op werkt en voor mijn gevoel zijn we dat momenteel ook aan het doen."

Verstappen zegt dat het onderwerp hem ook niet buiten de races bezighoudt. "Nee, ik kan heel makkelijk dingen uit- en aanzetten. Zodra ik de paddock uit ben, denk ik niet al te veel meer aan F1. Ik weet wat ik moet doen. En ik weet ook dat nu we zoveel races hebben, het heel belangrijk is om thuis aan de andere dingen te denken en aan andere projecten te werken waar ik een passie voor heb. Iedere coureur is anders, maar bij mij werkt dat zo. Ondanks alle dingen die gaande zijn, heb ik er ook geen enkele moeite mee om in de auto te stappen en te presteren."

Geen paniek

Een mogelijke reden die vaak wordt opgevoerd als het gaat om een eventueel vertrek van Verstappen bij Red Bull is de eigen power unit die het team zelf aan het ontwikkelen is voor 2026, wanneer er een nieuw motorreglement wordt geïntroduceerd. Mogelijk dat motorleveranciers die al even actief zijn in de Formule 1, beter beslagen ten ijs zullen komen. Verstappen zegt daar echter niet wakker van te liggen. "Als ik over alles moet gaan speculeren... Dan zou ik me ook zorgen kunnen maken of ik morgen nog wel leef. Ik maak me daar niet al te druk over."

"Ik sta in nauw contact met Christian als het over de motor gaat, en met de mensen die eraan werken", vervolgt hij. "Er wordt volle bak gewerkt. Er is geen reden om hierover in paniek te raken. Het is ook nog geen 2026. We weten dat het een grote uitdaging is, we doen daar zeker niet lichtzinnig over. We verwachten ook niet dat het makkelijk zal worden om de andere motorfabrikanten te verslaan. Maar er werken veel goede mensen aan het project en we zijn er erg enthousiast over. Maar de tijd zal het leren hoe het zal gaan."