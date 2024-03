Jos Verstappen over onrust Red Bull F1: "Gaat nog even door"

Met twee races achter de rug zijn er op basis van de actie op de baan genoeg verhalen te vertellen, maar de afgelopen weken blijft de onrust bij Red Bull Racing de krantenkoppen domineren. Het interne onderzoek naar teambaas Christian Horner om vermeend grensoverschrijdend gedrag was afgerond en de Brit werd vrijgesproken, waarmee er een einde leek te komen aan de saga. Sindsdien is echter gebleken dat het verre van over is, aangezien de medewerkster die de klacht had ingediend op non-actief was gesteld, maar vervolgens in beroep ging tegen het resultaat van het onderzoek. Vooralsnog lijkt er dus nog geen einde in zicht en Jos Verstappen vermoedt dat deze situatie nog lang door kan blijven sudderen.

"Het is zeker moeilijk te volgen", reageert Jos Verstappen, na het behalen van de zege in de Rally des Ardennes, op een vraag van Sporza over de situatie bij het F1-team. "Het is voor hen noodzaak om rust binnen het team te krijgen, maar gezien de omstandigheden denk ik dat het nog even doorgaat. Ik ben benieuwd. Het helpt niet bij het hele proces." Jos voegt toe dat er 'zeker een bepaalde machtsstrijd' gaande is, maar: "We gaan het zien. Ik kan er niet te veel over zeggen, maar ik hoop dat de rust snel terugkeert en dat ze zich gaan concentreren op het racen, want daar draait het om."

Max Verstappen zelf heeft zijn positie in deze zaak duidelijk gemaakt. Voor hem is adviseur Helmut Marko een belangrijke pion en zijn toekomstkeuzes kunnen afhangen van wat er met de Oostenrijker gebeurt. Op de baan zelf gaat Verstappen verder met wat hij vorig jaar ook al vaak deed: winnen. Hij domineerde de races in Bahrein en Saudi-Arabië en liet zich niet afleiden door de onrust op de achtergrond. "Het is voor ons belangrijk dat Max blijft winnen en dat doet hij ook", stelt Jos Verstappen. "De auto is heel goed. Tussen hem en de engineers [speelt] niks, dus dat is goed. Max kan een bepaald gedeelte ook wel uitschakelen", doelt hij op alles wat er naast de baan gebeurt. "Maar hij krijgt veel vragen over wat er speelt. Dat vindt hij niet fijn, maar dat hoort er ook bij in de Formule 1", besluit de vader van de drievoudig F1-kampioen.