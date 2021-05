De Formule 1-race in Spanje mondde uit in een strategisch steekspel tussen rivalen Mercedes en Red Bull Racing. Max Verstappen veroverde bij de start de leiding maar Lewis Hamilton zat hem flink op de hielen. Mercedes koos voor een alternatieve tweestopstrategie, waar de Nederlander een zeer lange tweede stint op de medium-band reed. Uiteindelijk pakte de keuze van de kampioensformatie goed uit: met een handvol ronden te gaan veroverde Hamilton de leiding. Toch was de tactiek van Red Bull Racing om Verstappen buiten te laten een hele logische, zo stelt Mercedes F1-teambaas Toto Wolff.

De Oostenrijker kreeg de vraag wat hij had gedaan als hij in de schoenen van Red Bull Racing had gestaan. Had hij de leider als eerste binnengehaald voor een tweede stop? “Nee, dat kan niet. Je kunt je track position niet zomaar opgeven. Zeker niet als je weet dat er nog 20 ronden te gaan zijn en je meer dan 25 seconden verliest. Het risico is gewoonweg te groot. Daarom is het moeilijker om aan kop te rijden. Wij hadden waarschijnlijk hetzelfde gedaan.”

Het feit dat Hamilton een goede set van de medium band beschikbaar had, was geen doorslaggevende factor. Volgens Wolff was de Brit ook naar binnen geroepen wanneer hij enkel een set van de zachtste compound beschikbaar had gehad: “Ik vermoed van wel ja. Hij had daarmee niet zo lang kunnen aanvallen maar hij had alsnog een offset gehad. Die soft zou waarschijnlijk drie of vier ronden voor het einde eraan zijn. Wanneer je tweede rijdt heb je niets te verliezen en kan je de stop maken.”

Dappere actie

Mercedes had zogezegd niets te verliezen en kon de gok wagen, ook al was het een zeer lastige call: “Lewis reed al heel dicht achter Verstappen toen we hem naar binnen haalden", aldus Wolff. "Hij zat in de DRS-range, met banden die vijf of zes ronden verser waren. Was het ons op die manier ook gelukt? Ik weet het niet. Het is in Barcelona zo ontzettend lastig om in te halen. Daarom was deze actie zo dapper. Niet alleen dapper van de strategen maar ook van Lewis. Je zit in de versnellingsbak van de man voor je en de strategen roepen: ‘Pit now!’. En hop, je stuurt de pitstraat in. We konden hem dat natuurlijk niet eerder vertellen. Het vertrouwen dat hij heeft in de structuur is geweldig.”

Video: De Grand Prix van Spanje geanalyseerd