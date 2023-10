Max Verstappen: "Zware race, maar geen fan van geforceerde pitstops in Qatar"

Een dag nadat Max Verstappen tijdens de sprintrace zijn derde wereldtitel al veiligstelde, mocht de Nederlander met een speciale helm vanaf pole-position vertrekken. Ditmaal wist hij niet de McLaren-mannen om zich heen, maar door de track limits-chaos op vrijdag juist de Mercedes-rijders. Verstappen had daar echter niets van te duchten. In de eerste bocht schakelde het merk met de ster zichzelf uit, waarbij George Russell in het midden geen kant op kon en Lewis Hamilton aan de buitenkant te enthousiast instuurde. Het promoveerde Oscar Piastri naar de tweede plek, al kon die Verstappen ditmaal niet echt bedreigen. De Limburger toonde zich in een race met drie pitstops soeverein en reed, ondanks dat hij het in slotfase iets rustiger aan moest doen in Qatar, onbedreigd naar de veertiende seizoenszege.

"De eerste stint heeft mijn race gemaakt", concludeert Verstappen meteen na afloop. "Daarna kon ik de snelheid steeds goed managen en er ook voor zorgen dat mijn banden altijd in een goed window bleven. Maar de McLarens waren vandaag wel weer snel, ik moest er echt voor pushen. Het was een zware race." Dat laatste was ook in de zogenaamde 'cool down room' na afloop te zien, waar Piastri er bij ging liggen en Verstappen gekscherend om een rolstoel vroeg. De jonge Australiër had even daarvoor aangegeven dat het fysiek de lastigste race uit zijn racecarrière was. Verstappen durft dat niet meteen te zeggen, maar stelt wel: "Het was één van de lastigste races, in ieder geval wel in de top vijf."

Verstappen geen fan van bandeningreep

De hoge temperaturen speelden natuurlijk een rol, al is de ingreep van de FIA en Pirelli eveneens van grote invloed geweest. Doordat een stintlengte niet langer dan achttien ronde mocht zijn, konden coureurs volop pushen. Het heeft volgens Piastri tot 57 kwalificatieronden geleid op het Losail International Circuit, al is Verstappen geen fan van de gemaakte keuze. "Ik heb liever dat we gewoon zo lang mogelijk op een bepaalde band door mogen rijden. Ik ben er niet zo'n fan van om pitstops te forceren. We ontwerpen de auto's namelijk om goed met de banden om te gaan en dat konden we vandaag niet optimaal benutten. Normaal gesproken is dat juist ons sterke punt, maar goed, laten we kijken wat we [in algemene zin] kunnen verbeteren in de toekomst."

Hoe dan ook, de drievoudig wereldkampioen kan vanavond nogmaals aan het feest. "Maar ik zweet nu al behoorlijk, dus ik heb geen idee wat er gisteravond allemaal is gebeurd!", grapt Verstappen. "We zullen er nog wel een beetje van genieten vanavond, maar we hebben ook nog wel wat races voor de boeg", gaat de blik al voorzichtig op het eerstvolgende sprintweekend in Austin.

Video: De vermakelijke 'cool down room' met Verstappen, Piastri en Norris