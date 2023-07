Verstappen superieur in Oostenrijk: "Sprintweekend als team heel goed aangepakt"

Max Verstappen mocht zondag voor de tweede dag op rij vanaf de beste startplek beginnen aan de run omhoog naar bocht 1. De regerend wereldkampioen wist ditmaal niet Sergio Perez naast zich op de grid, die begon immers vanaf P15 aan de hoofdrace, maar net als vorig jaar de Ferrari van Charles Leclerc. De polesitter kende een betere start dan gisteren en dekte meteen de binnenkant af om de leiding te behouden.

Het gold ook voor de herstart na een vroege safety car, waarbij Verstappen handig op het gas ging net voor de snelle laatste bochten, wetende dat de RB19 daar bijzonder goed is. Verstappen wist de eerste stint te controleren, al moest hij alsnog even aan de bak toen Ferrari onder de safety car beide auto's naar binnen haalde. Toen Verstappen nadien zijn eigen pitstop maakte, kwam er een einde aan 249 ronden achter elkaar aan de leiding rijden in Grands Prix. Nadien reed Verstappen echter tamelijk eenvoudig weer naar voren, waarbij hij zich overigens ook tactisch zeer geslepen toonde.

Verstappen wachtte een paar keer bewust tot na het DRS-detectiepunt voor bocht 3, waardoor hij zelf de achtervleugel mocht openklappen richting bocht 4 en niet op een counter kon lopen. Het is een verschil met het gevecht tussen Sergio Perez en Carlos Sainz. Verstappen kon intussen met gemak de overwinning naar huis rijden, al wilde hij nog meer. De Limburger gaf aan graag een pitstop te maken om het puntje voor de snelste raceronde nog mee te pakken. Het team zag dat in eerste instantie niet zitten, maar stond Verstappen toch toe om een setje softs te komen halen en dus om de maximale score van dit raceweekend te pakken.

Sprintweekend goed aangepakt

"Het belangrijkste was eigenlijk om in ronde 1 aan de leiding te blijven. Daarna konden we onze eigen race rijden", blikt Verstappen meteen na afloop van de race terug. "We hebben besloten om geen pitstop te maken tijdens de virtual safety car en om dus gewoon aan onze eigen strategie vast te houden. Dat is volgens mij een goede keuze gebleken." Veel twijfel kende Verstappen naar eigen zeggen niet op dat moment. "Ik zag in die paar ronden voorafgaand aan de virtual safety car al dat we uitliepen op Ferrari. Daardoor wist ik dat ik ze uiteindelijk nog wel terug zou pakken. Het volgen van onze eigen strategie was op dat moment het beste om te doen."

Met de maximale score in Spielberg zet Verstappen weer een nieuwe stap naar zijn derde wereldtitel in de koningsklasse. Eigenlijk twijfelt niemand er nog aan, maar de Nederlander wil zelf niet op de zaken vooruitlopen. "Daar wil ik liever nog niet over nadenken. Ik geniet gewoon van dit moment, van het rijden in deze auto en van het werken met dit team. Het hele weekend hebben we goed werk geleverd. Een sprintweekend is altijd erg hectisch en daarin kan er heel veel verkeerd gaan, maar wij hebben het gelukkig goed uitgevoerd. Ik ben dus vooral blij met hoe dit sprintweekend is gegaan en nu gaat de focus op Silverstone."