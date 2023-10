Verstappen derde in F1-kwalificatie Mexico: "Worstelden wat in laatste sector"

Max Verstappen liet donderdag optekenen dat het Autodromo Hermanos Rodriguez wellicht niet perfect bij de RB19 zou passen, onder meer vanwege het moeten aanvallen van de kerbstones, al tekende hij nadien wel voor een 'clean sweep' in de vrije trainingen. Het maakte hem logischerwijs favoriet voor de kwalificatie, al zou Ferrari daarin ineens als een duveltje uit een doosje naar voren te komen.

Verstappen wist het eerste gedeelte van de kwalificatie wel als snelste man af te sluiten, al moet hij na afloop verantwoording afleggen bij de stewards. Net als George Russell stond Verstappen stil aan het eind van de pitstraat om een gat te creëren, waar hij in Singapore een reprimande voor kreeg. Doordat de kwalificatie nogal chaotisch verliep, is Verstappen bepaald niet de enige die nadien naar de stewards moet. Het belooft een latertje te worden, aangezien er verschillende vergrijpen onder de loep moeten worden genomen.

Verstappen ging intussen door met waar hij al enige tijd mee bezig was: snelle rondetijden klokken. De Limburger begon Q2 als rapste en zou vervolgens de laatste run overslaan. Lewis Hamilton kwam derhalve langszij voor P1, maar dat was van ondergeschikt belang aan het uitsparen van een setje banden. In het beslissende gedeelte van de kwalificatie moest Verstappen echter genoegen nemen met P3 achter de Ferrari's. Na het meepakken van iets te veel kerbstones in de eerste run liet hij weten: "Check de onderkant van de vloer even." De wereldkampioen had nadien nog een ronde tegoed en wist zichzelf wel te verbeteren, maar het bleek niet genoeg om pole te pakken. De Nederlander strandde op 0.097 seconde van polesitter Charles Leclerc.

"Het was heel lastig", antwoordt hij op de vraag hoe tricky de kwalificatie was. "Er is amper grip hier. Dat komt natuurlijk door de hoogte. Op het moment dat je meer pusht, raak je het juist meer kwijt. Dat gebeurde denk ik in Q3. We konden het daar niet samenbrengen. Met name in de laatste sector worstelde ik meer dan ik wilde. Desondanks zat het zeer dicht bij elkaar. De race gaat lang zijn en daar scoor je de punten natuurlijk." Ondanks de derde startplek heeft de drievoudig wereldkampioen vertrouwen in de race. "Ik had natuurlijk vooraan willen beginnen, maar nu hebben we een goede slipstream op weg naar de eerste bocht. We gaan wel zien wat er gebeurt. Ik ga het in ieder geval proberen."