Max Verstappen: "Extra mooi om constructeurstitel in Japan te pakken"

Na twee bijzonder dominante dagen in Japan en een voor Suzuka ongebruikelijk grote polemarge mocht Max Verstappen zondag al vanaf de best mogelijke plek vertrekken, met voor het eerst in een officiële Grand Prix Oscar Piastri aan zijn zijde. De wereldkampioen kwam bij het doven van de lichten meteen naar binnen om de Australiër op te vangen, al opende dat de deur voor Lando Norris. Verstappen wist in bocht 2 - dankzij Vettel dit weekend Buzzin Corner - stand te houden en mocht nadien hetzelfde doen na tussenkomst van de safety car.

De man met startnummer 1 vertrok aan de horizon, al moest hij doordat Red Bull geen twee setjes van de harde band meer had een andere tactiek hanteren dan McLaren. Een probleem was dat echter niet. Zo bouwde de WK-leider zijn voorsprong met een tweede stint alleen maar verder uit en reed hij de zege op harde banden naar huis. Het bleek genoeg voor Verstappens dertiende overwinning van dit seizoen en bovenal voor de tweede opeenvolgende constructeurstitel voor Red Bull Racing. In Silverstone zei Verstappen al gekscherend over die titel 'op dit moment kan ik het ook wel alleen' en die woorden bleken tijdens een offday van Sergio Perez weer hout te snijden.

"Het is een ongelooflijk weekend geweest zo", blikt Verstappen meteen na afloop terug. "De auto werkte goed op iedere compound en het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we de constructeurstitel hebben binnengehaald. Om dat hier te doen is nog net iets specialer", duidt de wereldkampioen op de bijdrage van Honda. Het Japanse merk is officieel vertrokken uit de koningsklasse, maar levert nog altijd alle motoren aan Red Bull en AlphaTauri tot en met het Formule 1-seizoen 2025.

De tweede constructeurstitel op rij benadrukt het goede werk van Honda, maar natuurlijk vooral hoe piekfijn Red Bull de zaakjes onder het huidige reglement voor elkaar heeft. "Ik ben erg trots op iedereen die voor ons op het circuit werkt, maar ook op iedereen in de fabriek", laat Verstappen weten. "Het team heeft een geweldige auto gebouwd en daarmee hebben we ook een fantastisch jaar." In het land van de rijzende zon was er wederom geen vuiltje aan de lucht voor Verstappen en dus valt afsluitend te zeggen dat de titel ook nog eens in stijl is gepakt. "De start was misschien het enige momentje voor mij, daarbij had ik iets te veel wielspin. Maar daarna verliep de race gelukkig erg rechttoe rechtaan", kan de Limburger lachen. Over twee weken kan Verstappen ook de rijderstitel binnenhalen, waarvoor de sprintrace in Qatar in normale omstandigheden al volstaat.

Video Verstappen wint GP Japan en stelt daarmee constructeurstitel Red Bull veilig