Max Verstappen oppermachtig in Hongarije: "Dit was een perfecte dag"

Voor de verandering mocht Max Verstappen op de Hungaroring eens niet vanaf pole-position vertrekken. De regerend wereldkampioen worstelde zaterdag nog met de balans in zijn RB19 en moest Lewis Hamilton derhalve voor zich dulden op de grid, al bedroeg het verschil tussen beide heren slechts 0.003 van een seconde. Verstappen toonde zich op zaterdagavond niet tevreden, al zinspeelde hoofdengineer Paul Monaghan er zondagochtend tijdens de technische mediasessie op dat Red Bull vooral had ingezet op de race pace. Volgens hem heeft Red Bull concessies gedaan en zou zondagmiddag blijken of die keuze de juiste is geweest.

Verstappen besloot de klus vervolgens meteen bij de start te klaren. De Nederlander kwam vanaf de vuile kant van de grid goed weg, had richting bocht 1 de binnenkant te pakken en wist Hamilton direct te verschalken. Doordat beide McLarens in de openingsronde hetzelfde deden, zag Verstappen twee papaya-gekleurde auto's in zijn spiegels. Die werden gaandeweg de eerste stint steeds kleiner, al moet gezegd dat McLaren en diens coureurs deze zondag weer veel lof verdienen.

Het gebeurde allemaal ver achter de rug van Verstappen, die na zijn tweede en laatste pitstop van de dag ook het punt voor de snelste raceronde meepakte. De tweevoudig wereldkampioen reed vervolgens onbedreigd naar zijn 44ste F1-zege en kon aan de finish rekenen op meer dan een halve minuut voorsprong. "De auto was een ongelooflijk rocket ship vandaag. Ik heb echt genoten van de laatste stint." Het sluit naadloos aan bij de eerdere woorden van Monaghan, oftewel de bevestiging dat de RB19 daadwerkelijk een stuk beter is gebleken tijdens de race op de Hungaroring dan gedurende de kwalificatie.

"We hadden ook eindelijk een goede start", begint Verstappen zijn terugblik op de race. "We hebben daar in de voorbije tijd hard aan gewerkt en toen ik de binnenkant eenmaal had, wist ik dat de bocht van mij was. Daarna kon ik mijn eigen race rijden. De auto was vandaag echt heel snel." Het is zoals aangegeven een groot verschil met gisteren, ziet ook Verstappen. "Over één ronde hadden we het wat lastig, maar dat was misschien juist goed voor vandaag. De auto was goed op iedere compound en we konden de banden ook in leven houden. Daardoor konden we zo'n grote voorsprong bij elkaar rijden."

Als Nico Rosberg hem er vervolgens aan herinnert dat Verstappen individueel nu ook op zeven overwinningen op rij staat, blijkt de Nederlander - zoals Helmut Marko al vaker zegt - alle cijfers wel paraat te hebben. "Jij hebt dat toch ook gedaan, zeven op rij? Maar dat is prima! Voor het team is het ongelooflijk om twaalf overwinningen op rij te scoren. Wat we in het voorbije anderhalf jaar allemaal al hebben meegemaakt, is ongelooflijk. Hopelijk kunnen we dit momentum nog lang volhouden. Ik geniet er ook echt van om met dit team te werken. Natuurlijk is het altijd goed om dingen zoals gisteren te analyseren en willen we altijd beter, maar vandaag was een perfecte dag."