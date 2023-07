Hebben Red Bull en Verstappen qua afstelling vooral ingezet op de race?

Het Formule 1-weekend op de Hungaroring is vooralsnog niet wat de Britten een walk in the park noemen voor Red Bull Racing. Max Verstappen liet donderdag al weten dat dit high-downforce circuit niet perfect bij de RB19 zou passen, al rekende hij toen nog niet op de balansproblemen die hem zaterdag wel parten speelden. "Het is best lastig geweest, zoals ook wel te horen was aan alle berichten over de boordradio", begint Paul Monaghan de technische mediasessie van Red Bull in de paddock. "Ik heb trouwens het idee dat wij er niet als het enige team problemen mee hadden. Als je naar onze rondetijden kijkt, dan is het ook weer niet zo dat we er mijlenver vanaf zitten."

Begrip voor opmerkingen perfectionistische Verstappen

Daar komt bij dat Monaghan zinspeelt op enkele concessies van Red Bull richting de race op zondag. "Het is een korte ronde en op dit circuit moet je keuzes maken. Je zegt ofwel 'oké, ik ga vol voor de kwalificatie' of 'ik kijk iets meer naar de zondag en de moeilijkheden die dat oplevert'. Later vandaag zullen we zien of onze keuze goed is geweest", laat hij aan onder meer Motorsport.com weten. "De omstandigheden zijn dit weekend lastig en ik denk dat geen enkel team echt een hele fijne balans in de auto heeft. Max weet ook welke compromissen wij voorafgaand aan de kwalificatie hebben gesloten, dus het resultaat zal vandaag laten zien of wij een goede keuze hebben gemaakt of niet."

Dat gezegd hebbende heeft Monaghan wel alle begrip voor de opmerkingen van Verstappen. "Max is erg gedreven. Hij wil de auto perfect hebben en voelt precies aan wanneer de auto is zoals hij graag wil. Maar als de auto niet goed is, dan gaat hij niet zomaar wat rondrijden en niets zeggen. Dat is niet zijn stijl. Zijn opmerkingen zijn best vermakelijk op dit moment! Maar nogmaals: hij zegt gewoon wat hij van de auto verwacht. Checo kon er op zich mee leven, al was ook hij niet helemaal tevreden. Geen van beide had een perfecte balans voor de kwalificatie, maar als je die perfecte afstelling voor de kwalificatie wel hebt, moet je nog maar zien wat dat in de race oplevert. Richting het einde van de race weten we of we gelijk hebben gekregen en wij weten dat net iets eerder dan jullie..."

Geen verband met upgrades of kwalificatie-experiment?

Monaghan denkt net als Verstappen overigens niet dat de balansproblemen samenhangen met de upgrades of de verminderde rijtijd op vrijdag door het kwalificatie-experiment. "Als ze dit bij de tweede race van het jaar hadden gedaan, dan was de uitdaging groter geweest. Maar in deze fase van het seizoen hebben we al wel iets meer kennis van iedere compound, ondanks de verandering van de bandenconstructie in Silverstone. Het bezorgt je vooral iets meer werk en vraagtekens op vrijdagavond. We wisten van tevoren dat het daardoor iets lastiger zou worden om hier upgrades te introduceren, maar we hebben dat alsnog gedaan en het is ook de juiste keuze geweest. We hebben best goede data en kunnen deze dingen als team wel opvangen."

