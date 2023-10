Max Verstappen bereikt bijzondere mijlpaal in F1: "Lastige race door remproblemen"

Na zijn sprintzege op zaterdag wist Max Verstappen dat hij zondag wat inhaalwerk moest verrichten om zijn vijftigste F1-zege te kunnen vieren. De Nederlander schoof één plekje op bij de start, al moest hij in de openingsronde nog wel even verdedigen ten opzichte van Oscar Piastri. De drievoudig wereldkampioen nam nadien zijn tijd. Hij passeerde beide Ferrari's, net zoals Lewis Hamilton dat deed, maar vroeg niet meteen alles van zijn banden.

Daarna zou de Amerikaanse GP vooral tactisch interessant worden. Zo kwam Red Bull als eerste naar binnen voor een nieuw setje mediums. Het team koos daarmee al meteen voor een tweestopper - om aan het bandenreglement te voldoen - en zou Hamilton pakken, aangezien die langer buiten bleef. Op de baan verschalkte Verstappen vervolgens ook Lando Norris, precies halverwege de race op het prachtige Circuit of the Americas. De Nederlander moest nadien natuurlijk nog naar de harde band, al zou Norris eerst binnenkomen voor zijn tweede stop. De undercutpoging van McLaren mislukte ondanks een iets langzamere pitstop van Red Bull, waardoor Verstappen de leiding behield.

"Lastige race door remproblemen"

Verstappen beklaagde zich nadien over de remmen van de RB19, maar alhoewel de verschillen kleiner waren dan gedacht en dat Hamilton op het mediums behoorlijk dichtbij kwam, reed de wereldkampioen zijn vijftigste F1-zege overtuigend naar huis. "Het begon al met starten in P6, maar de hele race worstelde ik met de remmen. Je hebt hier nogal wat zware rempunten, dus dat maakte het lastig. Ik kon niet hetzelfde gevoel krijgen als gisteren. In de slotfase kwamen daar ook nog achterblijvers bij en dat is extra lastig als de banden er al een beetje aan gaan. Het was in ieder geval close."

De slotfase was spannend, al sneed Verstappen in de openingsfase wellicht ook niet zo snel door het veld heen als gedacht. Had ook dit al met de remmen te maken? "Je wilt de banden natuurlijk niet te snel kapot rijden, maar zoals gezegd had ik inderdaad moeite tijdens het aanremmen. Daar moest ik een beetje een balans in zien te vinden." Het is onderaan de streep in ieder geval gelukt en dus behoort Verstappen vanaf nu tot een eliteclubje van vijf coureurs met vijftig of meer overwinningen. "Het is natuurlijk geweldig om mijn vijftigste Grand Prix hier te kunnen winnen. Ik ben er heel erg trots op, maar we blijven natuurlijk pushen voor meer." Volgende week kan Verstappen bij winst in Mexico ook Alain Prost al evenaren op de eeuwige ranglijst.