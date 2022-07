Verstappen: “Heb het gevoel dat we nog steeds in de achtervolging zitten”

Na een moeizame seizoensstart waarin Charles Leclerc en Ferrari de bovenliggende partijen waren, hebben Max Verstappen en Red Bull de situatie volledig weten om te draaien. Na 11 van de 22 races gaat Verstappen met 38 punten voorsprong aan de leiding in het kampioenschap en is Red Bull in de strijd om de constructeurstitel 56 punten los van Ferrari. In Engeland en Oostenrijk kwam Leclerc echter iets dichterbij. De Nederlander waakt dan ook voor te veel optimisme.

Op de vraag of hij er dit jaar meer vertrouwen in heeft dat hij zijn opgebouwde voorsprong kan verdedigen dan een jaar geleden, toen hij met Lewis Hamilton om de titel vocht, laat Max Verstappen aan de vooravond van de Grand Prix van Frankrijk aan onder andere Motorsport.com weten: “We moeten nog steeds updates op de auto brengen en hard blijven werken. Er zijn geen garanties. Mensen roepen dat Red Bull in het verleden erg goed was in het produceren van upgrades en het doorontwikkelen van de auto. Maar dit jaar moeten we dat gewoon weer laten zien. Want zodra je gaat denken dat je het heel goed voor elkaar hebt, gaat het vaak achteruit. We moeten dus steeds opnieuw laten zien dat we er goed in zijn, en dat is ook wat we dit jaar weer proberen te doen.”

Dat er in 2022 met een compleet nieuwe auto gereden wordt, maakt de situatie ook niet één op één vergelijkbaar met andere jaren. “Er valt dit jaar veel meer te leren over de auto dan in voorgaande jaren, doordat we een tijd met dezelfde auto’s hebben gewerkt”, zegt Verstappen. “Het leek erop dat iedereen een beetje aan het einde kwam wat betreft de ontwikkeling. Natuurlijk probeerde iedereen de auto elk jaar nog verder te verbeteren, maar ik denk niet dat het er zo drastisch aan toe ging als dit jaar.”

Ondanks de voorsprong in het kampioenschap heeft Verstappen het gevoel dat Red Bull nog in de achtervolging zit, doordat zijn team dit jaar nog niet écht heeft weten te domineren en er nog verschillende punten van de RB18 moeten worden aangepakt. “We hebben tot dusver nog niet echt een dominant weekend gehad”, merkt Verstappen op. “Aan het begin van het jaar waren wij degenen die in de achtervolging zaten en aan het proberen waren om Ferrari te verslaan. Vervolgens vielen zij een paar keer uit, waar wij van profiteerden, en hebben we ze een paar keer op strategie weten te verslaan. Maar over het geheel genomen heb ik nog steeds het gevoel dat we in de achtervolging zitten. Ook omdat we nog steeds met overgewicht kampen, waar we rondetijd mee verliezen.”

Naar verluidt is de RB18 vier à vijf kilo te zwaar. En dat is niet alleen een nadeel in de kwalificatie. “Ook in de race. Overgewicht draag je namelijk altijd met je mee. We geven gewoon gratis rondetijd weg”, aldus Verstappen, die weet dat het tijd kost om de auto op gewicht te brengen. ”Het is niet iets wat je met een upgrade even oplost.” Of Ferrari op dit moment nog de snellere auto heeft? “Dat hangt natuurlijk een beetje af van het circuit, maar alles bij elkaar hebben zij meer dominante weekenden gehad dan wij.”

Na zijn uitvalbeurt in Australië zei Verstappen nog dat hij 45 races nodig zou hebben om terug te kunnen komen in de titelstrijd. Gevraagd of hij verrast is over de huidige situatie in het WK, antwoordt Verstappen: “Na Melbourne dacht ik dat we misschien pas richting het einde van het seizoen weer een potentiële kans zouden hebben om mee te vechten. En vervolgens draaide de situatie heel snel om. Dat laat echter ook zien dat het ook weer heel snel de andere kant kan opgaan. Dus we moeten er constant bovenop blijven zitten. We kunnen ons geen fouten veroorloven.”

