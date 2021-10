Honda neemt eind 2021 afscheid van de Formule 1. Daarom had Red Bull Racing een eerbetoon in petto voor de Japanse Grand Prix, die eigenlijk komend weekend zou plaatsvinden. Vanwege de coronapandemie werd de race op Suzuka echter voor het tweede opeenvolgende jaar geschrapt, maar dat is voor Red Bull geen reden om het eerbetoon ook te laten vallen. Daarom rijden Sergio Perez en Max Verstappen dit weekend tijdens de Turkse Grand Prix eenmalig met een overwegend witte kleurstelling, gebaseerd op de kleuren van de eerste F1-auto waarmee Honda een F1-race wist te winnen.

Red Bull en Honda werkten sinds 2019 samen en daaruit zijn de nodige successen voortgekomen. In de eerste twee jaren bleef het nog bij enkele overwinningen, maar dit seizoen doen het team en Verstappen een serieuze gooi naar de wereldtitels. De tot dusver behaalde zeges zijn voor de Nederlander dan ook de mooiste herinneringen aan zijn samenwerking met Honda. “Dat geldt in het bijzonder voor de eerste, die was erg emotioneel”, vertelde Verstappen in zijn vooruitblik op de GP van Turkije. “Het was een genot om met Honda te werken, want ze zijn iedere race super gemotiveerd. Ook zijn ze enorm gepassioneerd met betrekking tot het altijd leveren van het best mogelijke product. Het was dus een genot om met ze samen te werken.”

Komend weekend wisselt Verstappen het gebruikelijke donkerblauw van Red Bull dus in voor een overwegend witte kleurstelling als eerbetoon aan Honda. De nummer twee van de titelstrijd kijkt ernaar uit om het eindresultaat in levenden lijve te zien. “Het is altijd bijzonder om voor Honda te racen, ook zonder speciale livery. Het is voor ons als team en voor Honda jammer dat we er geen GP van Japan is, maar het is cool dat we in plaats daarvan in Turkije iets kunnen doen om te vieren. Ik kijk ernaar uit om het resultaat te zien en het is heel bijzonder dat de auto er voor één race anders uitziet.”

Veel leren in andere omstandigheden

De strijd om de F1-wereldtitel gaat intussen gewoon door op Istanbul Park. Verstappen hoeft zich daarbij geen zorgen te maken om een gridstraf voor een nieuwe motor, die hij tijdens de Russische GP al pakte. Vorig jaar kende hij op het glibberige asfalt in Turkije een lastige race op weg naar de zesde plaats. Dit jaar verwacht hij andere omstandigheden. “Vorig jaar was het voor ons als team niet het beste weekend, maar de omstandigheden zullen dit jaar anders zijn. Hopelijk geeft het asfalt iets meer grip”, vertelde Verstappen. “Het wordt in het algemeen voor iedereen een weekend met nieuwigheden. Er valt veel te leren, dus ik kijk ernaar uit om te zien hoe competitief we zijn.”

Video: Onboard voor een ronde over Istanbul Park