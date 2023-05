Marko: Verstappen kon tempo niet bijhouden door opgelopen schade

In de sprint shootout moesten de coureurs van Red Bull Racing nog hun meerdere erkennen in Charles Leclerc, die zich verzekerde van de beste startpositie voor de eerste sprintrace van het F1-seizoen 2023. De zege in de korte race op het Baku City Circuit zou echter aan de neus van de Ferrari-coureur voorbij gaan, want kort na de hervatting na een vroege safety car ging Sergio Perez eenvoudig met DRS aan hem voorbij. De Mexicaan liep daarna relatief eenvoudig weg bij Leclerc en pakte zo de overwinning in de sprintrace.

Voor Max Verstappen verliep de sprintrace intussen een stuk woeliger. De regerend wereldkampioen raakte direct na de start verwikkeld in een duel met George Russell, wat in bocht 2 leidde tot contact. De Mercedes-coureur pakte daarna in bocht 3 de derde positie af van de Nederlander, die daarbij ook nog kort de muur raakte. Na de safety car-fase was Verstappen echter wakker en ging hij meteen weer aan Russell voorbij. Maar het incident in de openingsronde had zijn sporen achtergelaten op de RB19. Er was een behoorlijke hap uit de sidepod verdwenen en dat is volgens Helmut Marko dan ook de hoofdoorzaak dat een echte aanval op de tweede positie niet mogelijk was.

"Max had dat akkefietje met Russell, die met de ellebogen reed. Zoals ik het zag, was de wagen duidelijk beschadigd en daardoor kon hij het tempo niet bijhouden", analyseert de donderdag tachtig jaar geworden Marko voor de camera van ORF. "Onze mensen zagen aanvankelijk niets [qua schade], maar de foto's hebben duidelijk laten zien dat er schade was. Daardoor werden de banden beduidend warmer dan bij Checo. Het geeft ook aan dat de auto een tik heeft gehad qua wegligging. In de rondetijden kon je zien dat de banden overbelast werden als hij pushte. Maar de eerste en derde positie, dat is prima."

Het feit dat Verstappen met schade nog steeds competitief was en druk kon zetten op Leclerc, geeft Marko goede hoop met het oog op de race op zondag. "Het toont aan dat we er qua racetempo weer goed bij staan", stelt hij. Vooruitblikkend op de 51 ronden tellende Grand Prix op zondag: "We zijn in de race veel beter dan in de kwalificatie en de race-afstand is morgen langer. Dat moet allemaal in ons voordeel zijn. Bovendien starten we morgen met nieuwe mediums, iets wat Ferrari vandaag heeft gedaan. Ze hebben daardoor geen reserve meer als er een safety car komt. Ook qua bandensituatie zouden we er dus beter voor moeten staan."

Video: Verstappen is niet blij met opgelopen schade aan de sidepod