Verstappen over eigen raceteam: "Zou no-nonsense teambaas zijn"

Voorlopig is Max Verstappen de komende jaren nog zeker van zijn Formule 1-zitje bij Red Bull Racing, aangezien hij over een contract tot en met 2028 beschikt. Toch heeft de Nederlander al regelmatig de ambitie uitgesproken om zijn eigen GT-raceteam op te richten. Dat is dan niet per se om zelf voor dat team uit te kunnen komen, maar ook om jong talent - ook uit de simracewereld - kansen te bieden in de autosport. Ook in gesprek met Blick benadrukt Verstappen dat het oprichten van zijn eigen GT-team 'mijn doel' is. "Ik wil niet per se zelf rijden, maar ik wil iets groots opbouwen en getalenteerde coureurs een kans geven", legt de Nederlander uit. "Dat betekent niet dat ik ze naar de Formule 1 wil helpen, maar ik wil ze wel gewoon vooruit helpen in de racerij. Er zijn zoveel klassen in de autosport waar je plezier kunt hebben en succesvol kunt zijn. Als professioneel coureur kun je er ook je brood mee verdienen. Niet alleen in de Formule 1."

Met zo'n eigen raceteam verandert Verstappens rol ook uiteraard. Hij neemt dan niet plaats achter het stuur, maar zal dan vanuit de garage zijn team moeten begeleiden. De 54-voudig Grand Prix-winnaar weet dan wel al wat voor soort teambaas hij zal zijn. "Ik zou zeker een no-nonsense baas zijn", stelt hij. "Misschien een beetje ouderwets, want het gaat allemaal om prestaties en niet om hoe verbonden je bent met sociale media. Ik wil gewoon winnen, want dan stopt al het gepraat eromheen. En dat is voor mij het belangrijkste."

In zijn tijd in de Formule 1 heeft Verstappen van twee teambazen kunnen leren: Franz Tost toen hij nog voor Toro Rosso reed en Christian Horner sinds 2016, toen hij de opstap maakte naar Red Bull. Eerstgenoemde nam in Abu Dhabi afscheid als teambaas, maar gaat op de achtergrond nog wel verder als adviseur. In Tosts werkwijze ziet Verstappen wel genoeg inspiratie. "Ik heb alleen maar goede tijden met hem gehad", vertelt Verstappen. "Franz was nog van de oude stempel, hij was alleen geïnteresseerd in prestaties en niet in de show en al die dingen die afleiden van het racen. Hij stond ook altijd in nauw contact met de engineers en maakte het ze duidelijk als de prestaties niet goed waren. Hij was nooit een teambaas die naam wilde maken en in de schijnwerpers wilde staan. Franz was altijd eerlijk en sprak openlijk over alles. Je wist altijd waar je aan toe was. Zo moet het zijn in het leven", besluit de winnaar van 19 van 22 races dit seizoen.