Vorig jaar kondigde Max Verstappen aan dat hij met Verstappen.com Racing zijn eigen raceteam opzet. Momenteel werkt de formatie al samen met de simracers van Team Redline, terwijl ook de activiteiten van Thierry Vermeulen in de DTM en GT World Challenge Europe én het rallyrijden van vader Jos Verstappen door het initiatief gesteund worden. Als het aan de coureur van Red Bull Racing ligt, blijft het daar niet bij. Verstappen heeft serieuze ambities om van Verstappen.com Racing een echt raceteam te maken. Samenwerkingen, zoals die met Emil Frey Racing in DTM en GTWCE, zijn in dat geval niet meer nodig.

"Het uiteindelijke doel is wel om een eigen raceteam op te zetten. We zullen beginnen in de GT3-klasse en dan zien we op een gegeven moment wel waar het schip strandt. Als het schip überhaupt strandt...", zegt Verstappen in een interview met Formule 1 Magazine. Het komt waarschijnlijk te vroeg om in 2024 al een eigen GT3-formatie te laten racen, maar een jaar later moet in de ogen van de regerend F1-wereldkampioen wel lukken. "Komend jaar is best wel krap, maar ik wil het wel zo snel mogelijk. Een GT3-team in 2025, dat zou moeten kunnen passen. Met minimaal twee auto's dan."

Verstappen stelt dat de fase van het plannen inmiddels achter de rug is en dat er nu al hard gewerkt wordt om het raceteam op poten te zetten. Vooralsnog heeft hij twee doelstellingen geformuleerd voor zijn team. "Ik wil winnen, dus ook hiermee. En het gaat erom dat ik een opstap kan creëren vanuit het simracen naar de GT3", vertelt hij daarover. Tegelijkertijd weet Verstappen nu al dat de GT3-klasse niet het eindstation moet worden voor Verstappen.com Racing. Hij heeft ambities om het team op termijn door te laten stoten naar bijvoorbeeld het World Endurance Championship. "Het ligt er natuurlijk aan hoeveel goede mensen we straks in het team hebben en hoeveel kennis er is," aldus Verstappen, "maar het zou mooi zijn als we kunnen doorgroeien naar het hoogste niveau in het langeafstandsracen."