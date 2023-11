Nog één race en de carrière van Franz Tost als Formule 1-teambaas van AlphaTauri zit erop. De Oostenrijker was liefst achttien jaar teambaas bij de Italiaanse renstal en heeft in die tijd veel mooie momenten meegemaakt. In de podcast F1: Beyond the Grid kijkt de 67-jarige topman terug op één van die hoogtepunten: het debuut van Max Verstappen. "Hij had ongelooflijk veel snelheid", herinnert de geroutineerde Oostenrijker.

De teambaas weet ook nog dat de media het team voor gek verklaarde dat zij de destijds pas 17-jarige Verstappen de kans gaven, wat bij Tost op een gegeven moment voor frustraties zorgde. "Men zei: 'Je bent gek, hoe kan je iemand die geen rijbewijs heeft in de auto zetten?' Ik reageerde dat ik er niet over wilde discussiëren en zei dat ze over vijf jaar terug moesten komen." Voor het vertrouwen in de jongeling had de Oostenrijker een goede verklaring. "Ik wilde zien wat hij in onze auto kon doen. Hij was direct goed in de auto. Hij leerde het remmen en alles. Dat is het grote voordeel van Max. Hij had geen problemen met de snelheid. Andere coureurs hadden een aantal ronden nodig om te wennen aan de snelheid en het remmen. Max zat daar en had direct de controle."

Ondanks dat de Nederlander destijds nog maar 17 jaar oud was, had Tost er geen enkele twijfel over dat hij het zou gaan maken in F1. "Dat was duidelijk. Hij was 17 jaar, maar dat maakt niet uit. Dat is alleen maar een nummer op de kalender. Hij racete alsof hij er al jaren meedeed. Dat was doorslaggevend", noemt de Oostenrijker, die ook credits aan Jos Verstappen geeft. "Hij had een fantastische opleiding. Als je hem wat uitlegde dan had hij direct door hoe het werkte. Hij ging naar buiten en probeerde het, of het nou werkte of niet. Daarna besloot hij of het de moeite waard was. Andere rijders hebben enkele rondjes nodig, hij had dat direct door."

Doorstoten naar Red Bull

Halverwege het tweede seizoen van Verstappen bij Toro Rosso kreeg de Nederlander de kans om naar Red Bull Racing over te stappen. Tost verloor daarmee zijn pupil en zag hem direct winnen. "Hij wist precies hoe hij de MGU-K en de batterij moest gebruiken. Dat was een typisch voorbeeld van een coureur die alles onder controle had. Hij kon de race lezen en wist wat zijn concurrentie deed", vertelt de 67-jarige topman. "Hij wist ook waar het gevaarlijk werd. Hij reed precies de manier waarop hij moest verdedigen. Het was een verrassing, maar ik wist dat het kon."