Verstappen: "Dit is heel raar, we hebben veel om te analyseren"

Na de vrije trainingen leek Max Verstappen met vertrouwen naar de kwalificatie te kunnen. De Limburger moest Charles Leclerc weliswaar voor laten gaan, maar was vier tienden sneller dan de Monegask tijdens een ronde die hij in bocht 22 moest afbreken. Het toonde de potentie van de RB18, maar die potentie kwam er tijdens de kwalificatie totaal niet uit voor Verstappen. Waar teamgenoot Sergio Perez verrassend met pole aan de haal ging, worstelde de wereldkampioen met zijn banden en de balans. Nadat iedereen één snelle run had afgewerkt in Q3 vond Verstappen zichzelf op P8 terug en na het vallen van de vlag viel de schade alleen nog te beperken tot P4.

Het stemt Verstappen, die vorig jaar tot een crash in de laatste bocht op weg leek naar pole in Saudi-Arabië, logischerwijs niet tevreden. "De eerste run in Q3 was echt een drama. Ik had gewoon 0,0 grip en de tweede run was ook niet goed genoeg", laat de Limburger voor de camera van Viaplay weten. "Ik had natuurlijk nog een referentietijd uit Q1 staan, maar in bepaalde bochten kon ik daar niet eens aan komen." Dat laatste is een teken aan de wand aangezien de buitentemperatuur aan het eind van de kwalificatie lager was en de omstandigheden een stuk beter waren.

Dingen analyseren voor de race

"Het is heel raar, ik denk wel dat we wat dingen moeten analyseren. Hoe ik mijn banden opwarm ten opzichte van de andere gasten in Q3 was natuurlijk anders, maar dit was niet echt goed", lacht Verstappen als een boer met kiespijn. De malheur begon bij beide vliegende ronden al in de eerste bochtencombinatie, waarin Verstappen behoorlijk moest vechten met de RB18. "Maar dat was ook in de snelle bochten zo, in bocht 16 en bocht 22 bijvoorbeeld. Er zat totaal geen balans in. Ik kon gewoon niet aanvallen en had de hele tijd onderstuur. Dat is natuurlijk niet wat je wilt in de kwalificatie."

Enige opsteker voor Red Bull is dat het team pole-position bij Ferrari weg heeft kunnen houden. "Ja, Checo heeft een mooie ronde gereden. Dat is natuurlijk positief en de auto is op zich ook wel snel. Ik hoop dat we morgen een goede balans voor de race hebben en dat we de kwalificatie dan weer een beetje kunnen vergeten." De race van vorig jaar heeft in ieder geval duidelijk gemaakt dat chaos in Jeddah op de loer ligt en dat de kwalificatie daardoor niet alleszeggend hoeft te zijn.