Max Verstappen: "Zondag proberen om Mateschitz trots te maken"

Tussen de derde vrije training en de kwalificatie kwam het nieuws naar buiten dat Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz op 78-jarige leeftijd is overleden. De ondernemer was al enige tijd ziek. Max Verstappen erkent dat Mateschitz veel voor hem betekend heeft. Niet alleen in zijn Formule 1-carrière, maar ook in zijn verdere leven. "Het was voor ons allemaal een ontzettend moeilijk bericht", zegt de regerend wereldkampioen kort na Q3. "Hij heeft veel betekend voor Red Bull, voor de sport en voor mij. Niet alleen voor mijn loopbaan, maar voor mijn leven in het algemeen. Dit is een heel zware dag. We probeerden uiteraard alles te geven in de kwalificatie, maar helaas kwamen we net een beetje te kort. Er staat nog een race op het menu. We proberen Dietrich zondag trots te maken."

Verstappen sloot de derde vrije training zaterdagmiddag lokale tijd als snelste af. De Red Bull-coureur leek goede papieren te hebben voor pole-position, maar klokte in geen enkel kwalificatiedeel de snelste tijd. In Q3, het belangrijkste deel, verstierde hij naar eigen zeggen zijn eerste vliegende ronde. In de slotronde leek Verstappen met twee paarse sectoren goede zaken te gaan doen, maar in de derde sector verloor hij tijd. Uiteindelijk reed hij de derde tijd. Door een gridstraf voor Charles Leclerc schuift hij op naar de tweede stek en neemt hij plaats achter polesitter Carlos Sainz.

Het is dit Formule 1-seizoen al vaker gebleken dat de race pace van de RB18 beter is dan het tempo in de kwalificatie. Dit maakt Verstappen optimistisch. "Onze auto is in de race vaak sterker dan in de kwalificatie", vervolgt hij. "In de kwalificatie waren de marges dit keer ook heel klein. Met het net iets beter laten werken van de banden maakte je al een groot verschil. Desondanks staan we er wel bij. Ik verwacht een sterke race."

Video: Verstappen noteert derde tijd in Amerikaanse kwalificatie