Max Verstappen bezocht specialist vanwege zichtprobleem in 2021

In een recent interview met The Red Bulletin bracht de drievoudig wereldkampioen naar buiten dat hij in 2021 last had van problemen met zijn zicht, nadat hij dat jaar een zware crash had beleefd op het circuit van Silverstone, na een moment met Lewis Hamilton bij het ingaan van Copse. “Vooral op circuits met veel hoogteverschil en als er veel reclameborden langs de baan stonden.”

De Limburger deed deze onthulling in een interview over zijn tien mooiste overwinningen tot dusver. Zijn zege in de Amerikaanse Grand Prix van 2021 plaatste hij op de zevende plek. “Ik streed in deze race dus niet alleen tegen Lewis, maar ook tegen wazige beelden”, zei Verstappen, die daarbij onthulde dat hij de race in Austin bijna niet had uitgereden. “Ik heb dit nog nooit verteld, maar het was enkele ronden zo slecht dat ik serieus overwoog om de auto te parkeren. Het enige wat hielp, was focussen op mijn ademhaling, terwijl Lewis me in de nek hijgde.”

Deze uitspraken van Verstappen zorgden voor wat ophef op sociale media. Sommigen vroegen zich af of de Red Bull-coureur wel had mogen rijden met zo’n zichtprobleem en wezen erop dat het voor de veiligheid van belang is dat een rijder goed kan zien. The Red Bulletin heeft het online artikel inmiddels aangepast. Het stuk over zijn zege in Austin is volledig verwijderd, waardoor het een top-negen van mooiste overwinningen is geworden.

Tijdens de mediadag voor de Grand Prix van Hongarije werd Verstappen gevraagd naar zijn uitspraak over wazige beelden. “Ja, dat was alleen in 2021. Daarna is het weggegaan. Maar daar was toen inderdaad sprake van.” Om vervolgens na een vraag van Motorsport.com uit te weiden: “Het is niet iets wat ik mensen zou aanraden om te hebben onder het rijden. Maar we zijn racers. We hebben met van alles en nog wat te maken. Coureurs hebben af en toe lichte blessures. Die dingen gebeuren.”

Volgens Verstappen waren de mensen om hem heen en het team op de hoogte van wat er speelde. “En een specialist”, voegde hij toe. “Het verdween, gelukkig. Ik wil verder niet in detail treden. Niemand hoeft hier meer over te weten.”