Waar Red Bull Racing in Silverstone met een kleine vloerupdate voor de dag kwam, volgt er in Hongarije een groter pakket voor de RB20. Het moet Max Verstappen en Sergio Pérez meer snelheid geven, al reageert eerstgenoemde veelzeggend op de vraag hoe dicht de concurrentie dit weekeinde bij Red Bull kan komen. "Je moet het omdraaien en vragen hoe dicht wij bij de concurrentie kunnen komen. In de afgelopen weken hebben we namelijk niet de snelste auto gehad", spreekt de regerend wereldkampioen op een bloedhete Hungaroring. "Ik verwacht niet dat het nu ineens anders zal zijn. We hebben dit weekend wel upgrades mee en hopelijk geven die een boost, maar we moeten nog zien hoe dat uitpakt."

Waar Verstappen de upgrades noemt - waar vrijdag trouwens meer over bekend wordt - voegt hij toe dat dit het grootste updatepakket is dat vooralsnog uit Milton Keynes is gekomen in 2024. "We hebben dit seizoen al wel updates geïntroduceerd, maar nog geen grote dingen. Het pakket voor dit weekend is groter dan wat we tot nu toe hebben meegebracht. Voor iedereen wordt dit een belangrijk weekend." Met dat laatste onderstreept Verstappen dat Red Bull progressie moet tonen, zoals Mercedes en McLaren dat in de voorbije weken ook hebben gedaan. Gevraagd of het raceweekend in dat opzicht zelfs cruciaal te noemen valt, vervolgt de Limburger: "Dat kun je wel zeggen, ja. Ik denk het wel. Als dit ons niet meer rondetijd gaat opleveren, dan weet ik niet hoe de rest van het seizoen zich ontwikkelt, al weet ik natuurlijk ook niet wat de andere teams doen. Maar goed, wij hebben de focus op onszelf. Wij hebben best veel nieuwe onderdelen mee en ik hoop dat die dingen ons rondetijd opleveren."

Verstappen benadrukt tijdens de mediadag nog maar eens dat een stap van Red Bull ook broodnodig is. "Andere teams hebben grotere stappen gezet dan wij, dat is duidelijk. Tegelijkertijd weet ik dat het team zo hard pusht als dat het gaat. Sommige dingen zitten misschien in de set-up, al hebben we ook gewoon pure snelheid nodig. Als het leidende team hebben we natuurlijk minder windtunneltijd, al wil ik dat niet als excuus gebruiken. Het is natuurlijk een feit, maar we proberen het maximale te doen met de tijd die we nog wel hebben." Het betekent ook meteen dat Red Bull zich met de updates geen mispeer kan veroorloven, al voegt Verstappen toe dat zoiets in algemene zin geldt. "Als een updatepakket niet werkt, dan is dat natuurlijk nooit goed. Je werkt altijd aan dingen en gaat ervan uit dat het beter wordt."

Red Bull-auto bij vlagen ook verraderlijk voor de coureurs

Naast de pure snelheid laat Verstappen in Hongarije weten dat de Red Bull-auto bij vlagen listig is. "De auto is in de voorbije weekenden lastig te besturen geweest en dat weet het team ook. We willen de auto in een iets beter window krijgen, waardoor je het als coureur op kunt bouwen van de trainingen naar de kwalificatie en dan naar de race. We hebben een stabielere balans nodig, die ontbrak in de afgelopen weken." Op de vraag van Motorsport.com of dat ook een speerpunt met de updates is, vervolgt de Limburger: "Het ligt deels aan de hoe we de auto afstellen en ook wat we aan informatie vanuit de simulator krijgen. Die dingen moeten misschien beter en verder hebben we gewoon meer snelheid nodig. Als de auto sneller wordt, dan wordt die normaal gezien ook fijner om in te rijden. Dan hoef je namelijk niet iedere keer tot op of zelfs over de limiet te gaan."

Noemenswaardig daarbij is dat het gevoel in de voorbije maanden is veranderd. "Begin dit jaar voelde ik me heel comfortabel in de auto, misschien voelde het toen nog wel natuurlijker aan dan vorig jaar. Dat was positief, maar na een paar races kwam de concurrentie dichterbij en hebben wij rommelige weekenden gekend, waarin het lastig was de sweet spot van de auto te vinden." Het roept de vraag op hoe Hongarije verloopt, aangezien de Hungaroring zowel qua lay-out als ook qua temperatuur een compleet andere uitdaging is dan Silverstone. Verstappen was vorig jaar niet altijd te spreken over het gevoel in langzame bochten, al legt hij uit dat het ook met andere dingen samenhangt. "Het ligt er ook aan hoe je de auto afstelt. Vorig jaar voelde de auto hier niet goed aan tijdens de kwalificatie, maar kwam die echt tot leven in de race. Het is momenteel lastig in te schatten, aangezien het asfalt en de weersomstandigheden ook een grote rol spelen in hoe onze auto aanvoelt in langzame bochten."