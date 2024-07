Verstappen geniet van competitie in F1: "Geweldig voor de sport"

De eerste twaalf races van het seizoen 2023 kende twee verschillende winnaars, een jaar later zijn dat maar liefst zes verschillende winnaars. Max Verstappen steekt er nog steeds bovenuit met zeven zeges en hij geniet daardoor nog altijd een voorsprong van 84 punten op Lando Norris. Toch is de laatste races duidelijk geworden dat een zege niet meer vanzelfsprekend is voor Verstappen. Hij kan er zelf wel van genieten dat het voorin zo competitief is geworden. "Zeker weten", zegt Verstappen bij het Goodwood Festival of Speed, waar hij zijn debuut maakte. De regerend wereldkampioen mocht de heuvelklim in de RB16B afwerken, de auto waarmee hij in 2021 zijn eerste F1-titel veroverde. "We hebben enkele geweldige jaren gehad. Natuurlijk begonnen we dit jaar ook echt competitief, maar nu komt iedereen steeds meer in de buurt. Elke race is wel een echt duel, dat is fantastisch."

Het Formule 1-seizoen is net op de helft en het F1-circus gaat nu nog eerst naar Hongarije en vervolgens naar België voor een double-header, waarna de zomerstop volgt. Verstappen verwacht dat de strijd tussen Red Bull Racing, McLaren, Mercedes en Ferrari niet alleen nog maar in de komende twee races blijft voortduren. "Ik denk dat het de rest van het seizoen zo blijft", aldus Verstappen. "Dus het is echt gissen wat er gaat gebeuren. Dat is geweldig voor de sport."

Voor Verstappen is deze situatie wel weer anders dan voorgaande jaren. In 2021 nam hij het tot de laatste ronde op tegen Lewis Hamilton, waarna twee dominante jaren volgden. Vorig jaar schreef Verstappen namelijk nog negentien races op zijn naam en verbrak hij meerdere records. Nu staat de druk er - ondanks de verschillen in het kampioenschap - vol op bij de 26-jarige Nederlander. "Het is geweldig om zo veel fantastische F1-coureurs te hebben die het lastig maken om te winnen", voegt hij toe. "Ik denk dat iedereen daar ook wel op zat te wachten en dat is zeker wat de F1-fans willen zien. Dit is mooi, ook dat er zo veel verschillende teams bij zitten. De rest van het jaar zal geweldig worden", verzekert de regerend wereldkampioen, die dit jaar op jacht is naar zijn vierde F1-titel op rij.