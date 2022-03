Max Verstappen sloot afgelopen weekend de laatste F1-testdag in Bahrein af met de snelste tijd, maar veel conclusies konden daar nog niet aan verbonden worden. Hoewel het optimisme wel degelijk doorsijpelt uit de Red Bull-gelederen, gaat de openingswedstrijd van dit weekend pas voor het eerst een goed beeld geven van de slagvolgorde in de Formule 1.

“We hebben veel geleerd tijdens de testsessies in Barcelona en Bahrein”, zegt Verstappen in de vooruitblik naar de GP van Bahrein. “Ik ben blij dat we onze pijlen nu kunnen richten op de eerste race van een nieuw tijdperk, er kan echt van alles gebeuren. Het doel van de nieuwe regels is om de verschillen kleiner te maken en te zorgen dat de wagens dichter bij elkaar kunnen rijden, ik hoop dat we dit in de eerste race al gaan zien.”

Ferrari maakte in de F1-test van Bahrein een solide indruk terwijl Mercedes juist niet bijster veel potentie toonde. Of dat toneelspel geweest is, moet zaterdag blijken. “In de kwalificatie op zaterdag gaan we zien waar we ten opzichte van de rest staan”, vervolgt Verstappen. “De auto ziet er goed uit en als team staan we er prima voor. Het belangrijkste is dat we een weekend kunnen afwerken zonder grote problemen, hopelijk nemen we een fijne portie punten mee huiswaarts.”

Video: Onze mannen blikken terug op de F1-test in Bahrein