Max Verstappen wist Red Bull Racing op de slotdag van de Formule 1-test in Bahrein bovenaan de tijdenlijst te posteren. In het laatste uur liet hij even zien waar de RB18 toe in staat is, al voegde hij na afloop meteen toe dat testtijden niets zeggen en dat er (bij alle teams) nog veel meer in het vat zit. Ondanks die kanttekening is Helmut Marko bijzonder goed te spreken over de voorbereiding van zijn manschappen op het nieuwe seizoen.

"Wat Mercedes hier heeft meegebracht, ziet er revolutionair uit, maar uiteindelijk gaat het om de tijd en de prestaties zijn nog niet echt indrukwekkend. En dan zeg ik: het belangrijkste is dat wij momenteel weer het snelste team zijn", hecht Marko schijnbaar wel waarde aan de testtijden in Bahrein. "Ik kan me vorig jaar nog wel herinneren, toen lag Mercedes ook achter. Maar goed, wij richten ons in eerste instantie op onze eigen auto en daarmee zijn we top onderweg", vervolgt hij het gesprek met het Oostenrijkse OE24.

Mercedes heeft Ferrari al vroeg als favoriet aangeduid, maar Marko ziet dat iets anders. "Ferrari heeft echt wel veel goedgemaakt. Ze zijn in alle omstandigheden en ook op alle bandencompounds snel. Maar ik denk dat Lewis onze upgrades nog niet goed op de radar heeft, daarmee stonden we gelijk op pole-position en dat telt. We zijn vooral opgelucht dat onze auto onder het nieuwe reglement en met de updates werkt zoals zou moeten."

Dat laatste geeft aan dat het simulatorwerk accuraat is, oftewel dat de correlatie klopt. Het is een vlak waarop Red Bull in de voorbije jaren nog best wat problemen heeft gekend, maar die zijn inmiddels - vorig jaar ook al - verholpen. "Wij hebben dat stuiteren met de nieuwe auto's ook goed onder controle. Zoals gezegd: wij zijn helemaal tevreden over onze nieuwe auto en de updates. Nu kijk ik alleen maar naar de kwalificatie op zaterdag, als de motor vol wordt opgedraaid en alle kaarten op tafel worden gelegd."

Over de doelstelling voor 2022 laat Marko geen twijfel bestaan. Gevraagd of een nieuwe wereldtitel voor Verstappen de ambitie is, luidt het antwoord: "Daar moet je wel op rekenen. Met de titel van vorig jaar heeft hij zijn levensdoel al behaald. Maar zoals iedereen via de boordradio na de seizoensfinale heeft kunnen horen, wil hij dit gevoel ook in de komende jaren graag vasthouden. En jullie kunnen mij geloven: Max zal alleen nog maar sneller worden, hij komt nu op de beste leeftijd als coureur", besluit de 78-jarige man uit Graz.

