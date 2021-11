“Verstappen heeft agressie gepolijst”, stelt Ricciardo

Red Bull-coureur Max Verstappen is met nog twee races te gaan nog altijd leider in het Formule 1-kampioenschap. De Nederlander verdedigt een voorsprong van acht punten op rivaal Lewis Hamilton. De twee zijn bezig aan een zinderend gevecht, met veel mooie maar ook minder mooie momenten. Zo eindigden de rechtstreekse duels in Silverstone en Monza in tranen, terwijl er na de Grand Prix van Brazilië ook veel kritiek kwam op het stevige rijgedrag van Verstappen.

McLaren-coureur Daniel Ricciardo, die tussen 2016 en 2018 teamgenoot van de Limburger was bij Red Bull, ziet een zekere groei bij Verstappen. De jeugdige agressie is er echter ook nog altijd. “Ik weet niet of ik, als voormalig teamgenoot, meer kennis heb dan ieder ander die van buitenaf kijkt. Teamgenoot of niet: we kennen Max, het kaliber van zijn rijstijl, hoe hij racet”, stelt de goedlachse rijder uit Perth. “Hij kwam binnen met een agressieve benadering, maar hij is zeker volwassener geworden naarmate de tijd verstreek. Hij vindt zichzelf minder terug in incidenten of ongelukken zoals voor mijn gevoel in zijn eerste jaar in de F1 het geval was. Hij heeft die agressie zeker gepolijst, maar het is er zeker nog. Ik denk niet dat er met de jaren veel veranderd is. Zoals ik al zei: hij is volwassener geworden sinds zijn eerste jaar, maar zijn aanpak is niet veranderd. Dat is op een bepaalde manier wat ik altijd gerespecteerd heb. Je weet dat je stevige duels hebt met Max.”

Wat kunnen we verwachten van de Grand Prix van Saudi-Arabië?