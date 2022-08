Binotto onder de indruk van ontwikkeling Ferrari-power unit

Na twee pittige seizoenen sloeg Ferrari begin dit jaar terug met een snelle F1-auto. Het Italiaanse team maakte er een één-tweetje van tijdens de seizoensopener in Bahrein en pakte daarna nog eens drie zeges in de eerste helft van het F1-seizoen. Een belangrijke factor in de sterke vorm was de sterkere power unit. De krachtbron hielp Ferrari om het gat naar Mercedes, Honda en Renault te dichten. De data die de Italianen in de fabriek in Maranello zagen gaf aan dat ze een grote stap maakten met de motor. Een stap die Ferrari-teambaas Mattia Binotto nooit eerder zag. "We kregen steeds meer inzage in de power unit. We wisten waar we aan toe waren, de reglementen veranderden namelijk niet", zegt de Italiaan in een exclusief interview met Motorsport.com. "Met de power unit hadden we flink wat doelstellingen. De ontwikkeling die ik voor 2022 heb gezien, heb ik de afgelopen 25 jaar nog nooit gezien in Maranello. Het laat zien wat het team kan leveren."

Door de coronavirus-pandemie werd de ontwikkeling van de power unit in 2020 tijdelijk bevroren. Dit in een poging om de kosten te drukken en daarmee kleinere teams te helpen. Ferrari werd daardoor gehinderd in een poging de krachtbron te verbeteren. De impact was in dat jaar duidelijk te zien. De vorm van Ferrari zorgde ervoor dat het slechts zesde werd in de eindstand bij de constructeurs. Het betekende tevens Ferrari's slechtste prestatie in 40 jaar. Dit kwam mede door het onderzoek dat de FIA instelde in 2019. Naar verluidt maakte Ferrari in dat seizoen op een illegale manier gebruik van de power unit. Hoewel gesprekken achter gesloten deuren plaatsvonden en nooit naar buiten zijn gekomen, moest de Italiaanse renstal wel het een en ander aanpassen. Na die wijzigingen vielen ze terug in de pikorde. De vooruitgang die Ferrari dit jaar heeft geboekt is meer dan indrukwekkend. Toch worstelt de renstal ook met de betrouwbaarheid ervan. Charles Leclerc viel al twee keer vanaf de leiding uit als gevolg van malheur met de krachtbron. Teamgenoot Carlos Sainz moest zijn wagen al fikkend naast de baan parkeren in Oostenrijk.

Op de vraag of de betrouwbaarheidsproblemen een gevolg zijn van het te ver pushen van de performance voor 2022 vanwege de ontwikkelingsstop, antwoordt Binotto: "Qua performance hebben we niet de limiet opgezocht, op dat vlak is het nooit genoeg", zegt de Italiaan. "Maar we hebben zeker de voorkeur gegeven aan performance en niet aan betrouwbaarheid. Hierbij mag ook niet vergeten worden dat er een beperking is met het aantal uren op de testbank. Deze hebben veel invloed gehad op onze werkwijze. Voorheen konden we zoveel testen als dat we wilden. Dat ging om performance én betrouwbaarheid. Vandaag ben je vanwege de beperkingen gedwongen om keuzes te maken. We hebben de grenzen van de performance buiten ons betrouwbaarheidsplan verlegd. We deden dit in verband met de bevriezing van de reglementen. Het was zaak om de concurrentie bij te halen. De betrouwbaarheid was van latere zorg"

Binotto vindt het malheur dat de renstal tegenkomt onderdeel van het normale proces. "Tijdens de wintertests kwamen er geen problemen aan het licht, maar we wisten dat het geen ideale situatie was. De problemen die naar voren kwamen op de baan, zagen we niet op de testbank. Het waren onvoorziene problemen van een nieuw project. Daar moet je rekening mee houden. Ik ben niet verrast door wat er is gebeurd."

